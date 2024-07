Monsa sigue sin presentar el cronograma del PXOM y el Concello de Cangas tampoco lo reclama

La elaboración del Plan Xeral de Cangas que debería ser definitivo va camino de ser otro despropósito como todas las intentonas anteriores de gobiernos de uno y otro color. Esta vez pasó ya con creces el plazo de un mes que se le había concedido a la empresa redactora del documento para que presentara un cronograma de actuación. Pero ni la empresa dio señales de vida en te este tiempo ni el gobierno local mostró mucho entusiasmo por apremiarla para que cumpliera el compromiso adquirido. El gobierno fiaba todo este año a sacar adelante los presupuestos de 2024 por eso remoloneó en lo que nada más entrar en el Concello consideró prioritario. Cierto que hubo problemas, que primero que se tuvo que dilucidar a base de informes si el contrato estaba ya caducado o no. Se determinó lo segundo y a partir de ahí el gobierno local acordó con la oposición que la empresa presentara primero un cronograma de trabajo para la adaptación del PXOM a las nuevas ordenanzas de suelo que salieron a nivel autonómico y a nivel nacional. La empresa Monsa debería también presentar el coste de lo que supondría la mencionada adaptación. Pero nada se sabe. Al concejal de Urbanismo del Concello de Cangas cuando se le pregunta si tiene noticias de Monsa, niega con la cabeza. Pero lo mismo cuando se le interpela sobre si se puso en contacto con ella para hacerle ver que está incumpliendo su compromiso. Y la situación se anquilosa, se hace incomprensible y ni tan siquiera la oposición hace especial hincapié en este incumplimiento, tal vez el PP, a través de sus concejal Rafael Soliño, que cada vez que tiene oportunidad pregunta por cómo está la situación. Pero no obtiene una contestación más satisfactoria de que recibe el concejal de Urbanismo del Concello de Cangas, Antón Iglesias, que tiene la culpa de no presionar a Monsa o, si lo hace, desde luego que no deja constancia pública de ello.

No es baladí la imperiosa necesidad de un Plan Xeral de Cangas, que ayudaría a solucionar varios de los problemas más graves que tiene el Concello de Cangas en materia urbanística, como puede ser la única salida válida al conflicto de los anunciados derribos por orden judicial de los edificios Noria 4 y Noria 2. No hay otra cosa que pueda salvar a estos edificios de la piqueta que el Plan Xeral Además es la alternativa a la búsqueda de suelo, tan necesario para edificar y atender a la fuerte demanda de vivienda que hay en Cangas. Porque no se espera que la otra vía, la de la circunvalación exterior vaya a tener éxito. El gobierno prácticamente ya no insiste, aunque no tuvo contactos con la nueva conselleira de Infraestructuras de la Xunta de Galicia, María Martínez, con quien el tripartito aún no exploró esta posibilidad que con la antecesora en el cargo, Ethel Vázquez, lo tenían muy complicado. Al menos el no lo tenían. Con María Martínez aún no hay una contestación oficial y siempre hay lugar a la sorpresa.

La circunvalación de Cangas es una asignatura pendiente, la otra vía de abrir la villa, de encontrar suelo urbano de construcción directa de vertebrar a la villa, de lo que tanto está necesitada.

El gobierno local de Cangas prepara una entrevista con la nueva conselleira de Infraestructuras. Quiere entrevistarse con ella y saber cuáles son sus prioridades para Cangas, porque espera que las tenga, no solo en materia de infraestructura viaria, sino también de Aguas de Galicia, EDAR y lucha contra la contaminación de las rías. Y también está la mejora de la avenida de Ourense, vía que es competencia de la Xunta, pero que el Concello quiere redactar un proyecto de mejora de las aceras.

Más de 24 años desde el primer paso

Hace 24 años que comenzó con el Partido Popular la ingrata tarea de elaborar un Plan Xeral de Ordenación Urbana. En estos 24 años, el Concello de Cangas gastó (con las ayudas oficiales de la Xunta de Galicia) más de un millón de euros en un frustrado empeño que elecciones tras elecciones impidieron su aprobación. Los comicios levantaron en varias ocasiones al pueblo contra el documento y en otras las elecciones hicieron que el Plan Xeral terminado se guardara en un cajón, por miedo a que lo anterior sucediera. Todos los partidos tienen la culpa de esta situación. Ahora tenemos un documento en fase de borrador que se expuso al público por las parroquias y que no se sabe muy bien por qué en su día Mariano Abalo no quiso aprobarlo, cuando su gobierno tenía mayoría absoluta. También se dijo que el Plan Xeral no se aprobaba porque la empresa Monsa no había presentado el inventario de bienes o que el presentó no era el que pretendía el Concello de Cangas, aunque cuando el que fue concejal de Urbanismo, el socialista Hugo Fandiño, lo presentó no hubo voces autorizadas que se manifestaran en contra, sin embargo después se convirtió, de la noche a la mañana, en un caballo de batalla entre el Concello y la empresa redactora. Hay que tener en cuenta que Monsa había presentado el inventario de bienes como una mejora en el contrato, que consideraban que no había cumplido.

