Los vecinos de O Hío votan a favor de continuar con las movilizaciones a favor del consultorio de la parroquia

La de ayer no era una concentración igual a las que se vinieron sucediendo en el último año para demandar la reapertura del consultorio de O Hío. No lo era porque se sometió a votación de los presentes si era conveniente continuar con estos actos reivindicativos o dejarlos y explorar otras iniciativas de cara a conseguir el propósito final: la reapertura del consultorio de O Hío, cerrado en la pandemia y la construcción del centro de salud Aldán-O Hío. La apuesta podía parecer arriesgada, pero no lo fue. Todos coincidieron en la conveniencia debe continuar con estas movilizaciones que se celebran cada 15 días delante del consultorio de O Hío.

Los convocantes quisieron escuchar a los asistentes, siempre con la presencia de A Voz de Sanidade y del gobierno local, además de colectivos vecinales de la parroquia de O Hío.

Las movilizaciones van a continuar y se va a pedir al presidente de la Xunta de Galicia y al conselleiro de Sanidade, Alfonso Rueda y Antonio Gómez , respectivamente, así como a la diputada del PP Dolores Hermelo y a todos los grupos políticos que defiendan los intereses y las necesidades sanitarias de sus vecinos, “no poniéndose solo en la foto, que es la forma más fácil, sino trabajando para que la Xunta vea que Cangas tiene razón, tiene iniciativas y busca soluciones razonables a los problemas, porque nuestra demanda está viva, lleva viva más de 20 años y lo seguirá estando”.

La concentración se deshizo después de que hubieran hablado los representantes vecinales y haciendo un llamamiento para que el próximo día 13 de julio se vuelvan a ver en la concentración.

Sus demandas están sin respuesta y, lo que es peor, ahora parece que desde la Xunta de Galicia ya no hay ni intención de continuar hablando. Las posiciones son diametralmente opuestas y antes de las elecciones autonómicas unos y otros dejaron claro sus postulados. La Xunta de Galicia no apuesta ahora mismo por reabrir el consultorio de O Hío y mucho menos construir uno en O Viso para las parroquias de O Hío y Aldán.