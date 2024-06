Ríos presenta una batería de iniciativas en el Parlamento contra el parque eólico

El BNG, a través de su parlamentario Paulo Ríos “Kai”, ha presentado una batería de iniciativas en el Parlamento gallego, en consonancia con las mociones presentadas en los Concellos por parte de la plataforma Eólicos No Morrazo Non, ante la nueva amenaza que supone el proyecto macroeólico presentado por Arena Power, que “traería consecuencias letais para o medio ambiente, a economía e a veciñanza do Morrazo”. Paulo Ríos avanza que el BNG exigirá al Gobierno del PP que “non permita ningún parque eólico na comarca” y que “a poligonal do Morrazo a nivel eólico desaparezca da planificación da Xunta”.

Ríos se refiere al proyecto presentado en el Rexistro Eólico de Galiza por dicha empresa Arena Power, que el pasado verano ya anunció su intención de construir un parque eólico junto con una planta de baterías para almacenamiento de electricidad en Lourizán, un proyecto al que se opuso con rotundidad la Mancomunidade de Montes Veciñais en Man Común do Morrazo, y más concretamente las de Lourizán y San Xulián.

El diputado nacionalista advierte de los daños irreparables que causaría el proyecto, teniendo en cuenta que la comarca sólo tiene 7 kilómetros de ancho y los núcleos de población están situados alrededor de la dorsal montañosa de forma continua desde las laderas de los montes hasta la orilla del mar. A todo esto, se suma el impacto de los ruidos del giro de las aspas de los molinos y de las ondas electromagnéticas sobre la salud humana y de la fauna, el riesgo de interrupción de las telecomunicaciones o la pérdida de un valor estimado del 40% en las viviendas y fincas. Ríos recuerda que el propio Observatorio Eólico de Galiza cifra el negocio eólico en el país en 1.300 millones de euros, de los que sólo 30 (el 2,3%) quedaría aquí. Añade que el coste de la construcción de un parque eólico tipo es de 142 millones que, a precios de mercado de 2023, facturaría 54 millones de euros anuales, por lo que en menos de 3 años quedaría amortizada la inversión, sin que repercutan beneficios sociales aquí.