El PP afirma que sus mociones en el pleno mandan más que los acuerdos de gobierno

Habrá que recurrir a los técnicos en la materia para saber en quién reside la soberanía del pueblo, si en el gobierno o en el pleno, cuando el primero está en minoría. El PP trató en el último pleno de forzar al gobierno a un aumento de socorristas y de playas atendidas, además de embarcaciones. El portavoz del PP, en esta ocasión el edil Pío Millán (el jefe de filas José Enrique Sotelo sigue sin pronunciar palabra en las sesiones) trató de trasladar que el gobierno local, aunque no quisiera iba a tener que cumplir con el mandato de la moción de aumentar los socorristas y las playa a cubrir, porque era el pleno quien mandaba, más que el gobierno. La moción del PP se aprobó con la ayuda, una vez más, de Alternativa dos Veciños, que tiene a Victoria Portas como única concejala, mientras el PP tiene 10. Y no es que no quiera el gobierno local, sino que no puede. Esto ocurre todo antes de la aprobación de los nuevos presupuestos y el dinero es el que es. Los socorristas se cubren por listas y los contratos se firmarán la próxima semana. Pero el PP hace hincapié en que el esfuerzo que hace el gobierno local para cubrir de socorristas las playas es del todo insuficiente y que no se debe a un criterio de falta de dinero, sino a una falta de voluntad política. El tripartito afirma que no tiene por qué acatar la moción aprobada, ya que no es una proposición del gobierno. El caso es que la oposición trata, de esta manera, de ejercer de gobierno y habrá que esperar a algún informe técnico sobre la cuestión. En cuanto al balizamiento, al final resulta de que no quedó desierto el concurso, que lo que quedó desierto fue el concurso para la compra de boyas, que hubo confusión por parte de la concejala delegada de Seguridad, Pilar Nogueira, que en el pleno de ayer estuvo espesa y no ayudó a aclarar la situación de los socorristas. El balizamiento en sí ya fue adjudicado a la empresa Servisub. La concejala de AV respaldó la moción del PP sacando a colación los últimos muertos por ahogamiento en playas. El gobierno local, por su parte, también quiso dejar claro que no entendía el empeño que tenía la oposición municipal en las embarcaciones, para cubrir playas de las dos rías, ya que el Concello de Cangas, como todos, no tenía competencias fuera de bolla. Para el gobierno no hay privatización del servicio porque los socorristas son contratados por listas.

Entre la Alameda de Aldán y las naves de Ojea

El Concello de Cangas solicitará la cesión a Costas de la Alameda de Aldán. El PSOE consiguió que se aprobara la moción por unanimidad, pero eso no supuso que el PP cercara al gobierno y, en concreto, a la concejala socialista Iria Malvido, que no entendía por qué la Alameda de Aldán sí y la naves de Ojea no. Como tampoco entendía, como dijo el edil del PP Rafael Soliño, porque Costas no financiaba obras como hacía en otros Concellos, como Bueu, Marín o Moaña. Iria Malvido recordó que como no se había aprobado el presupuesto carecía de dinero para redactar un proyecto para Ojea, pero que a a partir de la aprobación definitiva del documento sí lo haría, cumpliendo con el acuerdo plenario de consensuar con la oposición los usos de Ojea.

Integrantes de Agaela que acudieron al pleno de Cangas. / Fdv

Emotivo acto de apoyo a Agaela

El pleno se puso de acuerdo para respaldar de forma unánime la tramitación en Madrid de la Ley de la ELA para que todas las necesidades de los enfermos y sus familias sean cubiertas. Cangas es un referente en esta lucha. Susana Seoane, enferma de ELA y vicepresidenta de Agaela, fue la persona encargada de leer el manifiesto, con el apoyo de PIli Guimeráns, hermana del fallecido Tino Guimeráns, fallecido en 2019, que convirtió a Cangas en un referente de la lucha para investigar una cura para la ELA. El día 14 se celebrará la cita solidaria “Cangas móvese pola ELA” “Unidos somos siempre más fuertes”.

