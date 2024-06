Las caras y las cruces del pleno de Cangas

Si Iria Malvido fue el viernes en el pleno la cara del grupo socialista con sus lucidas intervenciones, a pesar de su afonía, la cruz fue para su compañera Pilar Nogueira, que en su prácticamente primera intervención en el pleno en lo que va de mandato ofreció una pobre imagen, perdida entre papeles y entre datos que, por momentos, quedó muda. Sin embargo la que demuestra más tablas Iria Malvido, que supo realiza el difícil tránsito entre el enojo incontrolado y la ironía, la sorna gallega y la cada vez mayor comprensión del debate. Eso sí, manda recado de inmediato. Como se lo mando el viernes a la edil del PP Dolores Hermelo, a la que enfadó hasta el punto de trastear el micrófono. Quien sigue lúcido en el PP es Rafa Soliño, que sabe acudir al lado débil del gobierno y lo hace desde el tono sosegado que da la experiencia. Mientras, su líder, José Enrique Sotelo no habla. Para estar así hubiese sido mejora que no se presentara como candidato. Lo lógico, lo normal es que el número uno de la candidatura si sale elegido hable en los plenos. No lo hizo ni tan siquiera en el pleno de los presupuestos. Puede que no incomode este comportamiento a sus concejales de grupo, pero si que a los votantes, que no entiende nada de nada ya.