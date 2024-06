El BNG tumba la moción del PP sobre Chan de Arquiña y pone en duda que el vial sea comunal

La moción del PP de Moaña, defendida en el pleno de esta semana por el concejal Ezequiel Fernández, para buscar solución al mal estado de los viales de Chan de Arquiña, el que une San Lourenzo (Domaio) y Lagocheiras (Marín), y el que conduce a las antenas de Monte Faro, que siguen sin ser de titularidad municipal y en manos de las comunidades vecinales de montes de Meira y de Domaio, quedó rechazada por los votos mayoritarios del gobierno. El BNG, tal y como señaló en la sesión la portavoz, María Ortega, pidió la retirada de la moción al poner ella en duda que otras administraciones, como la Diputación, no fueran titulares.

Ezequiel Fernández recordó que habían sido construida por Patrimonio Forestal del Estado, cuando aún no existían las comunidades vecinales de montes, y fueron transferidas a los vecinos, no quedando en los inventarios municipales ni de Moaña ni de Marín. Dijo que poseen la denominación de CF (carretera forestal) y desde el PP se pedía crear un grupo de trabajo en el que se integren las comunidades de montes titulares de los terrenos, gobierno y grupos municipales y dar los pasos para las cesiones que permitan el arreglo de los viales, invitando también al Concello de Marín.

Ortega pedía retirar la moción y crear un grupo de trabajo, lo que no entendió el edil popular ya que es lo que pedía en su escrito, que se sometió a votación y que quedó rechazado con los 9 votos del BNG votando a favor el PP y el PSOE. Ortega recordó que ya llevan tiempo con reuniones con las dos comunidades y con la alcaldesa de Marín para desatrancar la situación y que el concejal Ezequiel Fernández sabe, ya que participó en aquellas reuniones cuando era edil de Mobilidade, que se reclamó el arreglo al anterior gobierno de la Diputación, incluso a la Axencia de Infraestructuras (AXI). Recordó que en 2011 la Diputación de Louzán invirtió 190.000 euros en el arreglo de 8 kilómetros entre el Lago de Castiñeiras, Cotorredondo y Cruz da Maceira, confirmando que asumió la gestión del vial en 2010 y que se comprometía a la posibilidad de ampliar la obra hasta Chan d´Arquiña. Ortega desveló que hace poco encontraron una documentación del ICONA de 1981 en la que se informa de la cesión de varios viales a la Diputación y que había que seguir en esta línea de investigación y, de confirmarse, solicitar a esta institución la ejecución de los trabajos. Ezequiel Fernández insistió en que los datos de su moción son verídicos, que los viales fueron transferidos a los vecinos y que éstos no asfaltan. Recordó que el anterior gobierno BNG-PSOE de la Diputación llegó a trasladar que no querían un kilómetro más de carreteras y, de hecho, están cediendo a los concellos.

