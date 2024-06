El PP critica un nuevo vertido de fecales en la zona de Red Natura

El PP de Cangas asegura que los episodios de contaminación por fecales ya forman parte del día a día de los vecinos, el último de ellos en la zona de Red Natura 2000, de especial valor paisajístico y ecológico, lo que para los populares demuestra que al gobierno “pouco lles importa o noso patrimonio natural”.

Desde el grupo municipal aseguran que lo esconde esta realidad es el “nulo mantemento que realiza a empresa concesionaria da rede e o pasotismo dun Goberno local amigo, que non realiza ningunha supervisión nin auditoría da xestión do servizo”. Critican que desde el gobierno no se pidan subvenciones autonómicas para financiar proyectos de conservación y rehabilitación de estos lugares de Red Natura.