El PP critica al gobierno local por cambiar el lugar de la mesa de comercio sin avisar

“Una falta de respeto y una auténtica tomadura de pelo”. Así califica la edil del Partido Popular de Bueu, Marta Liméns el cambio de lugar de celebración de la Mesa Local de Comercio de esta semana pasada, sin que nadie se o notificase a sus miembros, “algo que es absolutamente irregular”.

La concejala relata que llegó antes de la hora fijada para comenzar la reunión –inicialmente en el salón de plenos del concello– sin que estuviese nadie más presente. Fue entonces cuando preguntó al personal municipal y buscó en diferentes espacios municipales, todo ello sin éxito. tras volver a la casa consistorial comprobó que la reunión estaba teniendo lugar en la sala contigua “a donde estaba sentada una de las funcionarias a las que consulté, que me había asegurado que no sabía nada y que allí no había nadie”. Liméns tilda de “inaudito” que no se haya notificado el cambio, ni tan siquiera por whatsapp.

Además, la edil popular cargó por la ausencia en esa reunión de la concejala del área, Silvia Carballo. “A la vista de que cobra un sueldo del Ayuntamiento, debería estar en esas reuniones para explicar las acciones que se llevan a cabo en materia de comercio, que es su competencia”, dice, antes de preguntarse “qué sentido tiene tener concejales que después no ejercen”.

Añade que “el desprecio del gobierno local” se extiende también a eventos del concello, en los que no se avisa a la oposición “que es tan represetante de los vecinos como BNG y PSOE”.