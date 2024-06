Un donativo imprevisto y muy bienvenido para Aspamsim.

El conocido entrenador de boxeo que triunfa en Inglaterra, el cangués Ángel Fernández , decidió dar un golpe de efecto, un directo a la solidaridad, así que entregó un donativo a la Asociación de Madres y Padres de Minusválidos Psíquicos de O Morrazo (Aspamsim). Ahí los tienen a todos celebrándolo.

A la socialista Iria Malvido se le fue la voz

La concejala y portavoz socialista, Iria Malvido, se volvió a quedar sin voz. Es la segunda vez que le pasa. Pone tanto énfasis en la defensa de sus postulados que no es capaz de reservar su laringe y su faringe. Y eso que está trabajando en este detalle. Bueno, no solo es el con el que se aplica, también tiene mucho que ver las inclemencias del tiempo, que si un día frío, otro calor, que si una Dana, que si una explosión de lluvia, que parece ser que ahora se le llama así. Porque antes las ciclogénesis explosivas y la Danas no existían. Había solo borrascas en el norte y gota fría en el sur. Una vez vino a Galicia el Hortensia.

Calma chicha en la oposición de Cangas

Hay calma chicha en la oposición municipal de Cangas desde que se aprobaron los presupuestos de 2024 la semana pasada. Nos filtran que cada partido está buscando ahora su sitio, que alguno anda desorientado después de lo que sucedió en la votación. Es un título de película: AV y PP buscan su sitio.

Elena Estévez siempre está

Quienes dicen que está muy aplicada en su labor de oposición y, además, cosechando éxitos, el Elena Estévez, líder del PP en la corporación municipal de Bueu. Su trabajo empieza a restar protagonismo al gobierno bipartito en determinados asuntos. Elena Estévez siempre está, para lo bueno y para lo malo. Y eso se tiene siempre en cuenta.