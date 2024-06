“Como dice la crítica, Berlanga estaría encantado de ver su obra interpretada por marionetas”

El Auditorio Xosé Manuel Pazos Varela de Cangas levanta hoy (22.00 horas) el telón para una de las grandes compañías del teatro de títeres de España en esta cita de la Mostra, la andaluza El Espejo Negro, fundada y dirigida desde 1989 por Ángel Calvente y con tres Premios Max. Representa la adaptación al teatro de marionetas de todo un clásico del cine español, la película “El Verdugo”, de José Luis García Berlanga y Rafael Azcona, en torno a un joven, José Luis, que trabaja en una funeraria y se ve presionado a aceptar un trabajo de verdugo que no quiere.

–Cangas tiene hoy la oportunidad de asistir con El Espejo Negro a uno de los más grandes espectáculos del teatro de marionetas, la adaptación de “El Verdugo” de Berlanga y Rafael Azcona. ¿Cuándo decidió adaptar la película?

–En el año 2021. Hacía tiempo que me rondaba en la cabeza la idea de homenajear al gran director José Luis García Berlanga y a su emblemática película “El Verdugo”. Se estrenó en 1963 en el Festival de Cine de Venecia y en 2023 se cumplirían 60 años del aniversario del estreno. Así que hice coincidir el estreno de nuestro “Verdugo” con el estreno en Venecia de la película de Berlanga. El 13 de enero de 2023 presentamos el espectáculo en el Teatro del Soho de Málaga. Es la primera y única vez que la película se adapta a las marionetas.

–¿Recuerda cuando vio la película? ¿Se imaginaba que un día la representaría usted?

–Fue en la televisión y en mi adolescencia. Me sorprendió muchísimo la historia y sobre todo el sufrimiento tan grande que el protagonista padecía por ejecutar al reo. Sufría tanto como el propio encarcelado al que tenía que quitarle la vida.

–¿Qué diría Berlanga de esta adaptación?

–Según dice la crítica especializada estaría entusiasmado con este derroche de humor negro y crítica, estaría encantando de ver su obra reflejada sobre el escenario e interpretada por marionetas y actores.

–Hoy los jóvenes no son el protagonista José Luis, un personaje que representa una vida que no quiere como verdugo. ¿Lo cree así? ¿Cómo valora la sociedad actual con respecto a la oscura, machista y servil que refleja “El Verdugo”?

–Algunos jóvenes, y algunos adultos también, están muy perdidos. Y más de uno y una están sometidos a la vorágine que marca la sociedad actual. Los tiempos han cambiado mucho en algunos aspectos, pero en otros seguimos viviendo en un país donde el qué dirán, la falsa moralidad, conseguir metas materiales y el que tanto tengo tanto vales… que sigue marcándonos nuestras vidas y en demasiadas ocasiones para peor.

–¿Cómo ha sido adaptar el guion al teatro de marionetas?

–Ha sido un trabajo muy complicado, pero a la vez super gratificante y un lujazo poder sumergirme en la historia que ideó Berlanga y que escribió junto a Rafael Azcona. Lo más complicado decidir qué textos cortar y qué personajes no podrían estar representados sobre el escenario. Escribir y reescribir el guión sin que las escenas perdieran el mensaje de la historia original.

–Sobre el escenario hay 4 actores y más de 20 marionetas, actores que además representan y manejan al mismo tiempo los títeres.

–Sobre el escenario están Laín Calvente, José Vera, Carlos Cuadros y Susana Almahano que dan vida a las marionetas, a los diferentes personajes. Prestándoles sus voces, su energía y parte de su alma. Al mismo tiempo interpretan sus papeles como actores mezclándose en las escenas y diálogos con las marionetas. Un trabajo heroico sobre el escenario. También es muy importante para nosotros la figura del técnico; Adrián Alcaide el que durante la función hace la magia de la luz, el sonido y las proyecciones. Un equipo formidable.

–¿Qué momento vive el teatro de marionetas?

–Desde hace ya bastante tiempo tiene un lugar sobre los escenarios que le pertenece. Las marionetas son los actores totales y son parte de los elencos más prestigiosos de muchas producciones de primer orden en nuestro país y fuera de nuestras fronteras. Pero tengo que puntualizar: el teatro de marionetas para la infancia, la juventud y los adultos al igual que todas las Artes Escénicas de nuestro país están pasando unos años de poca contratación y poca inversión por parte de las administraciones. Hace falta mucha más inversión cultural.

–Usted es uno de los grandes directores del teatro de marionetas en España. ¿Cuándo decidió dedicarse a ello?

–Bueno… no diría yo tanto la verdad. De todas formas, muchas gracias por el halago. Yo siempre, desde muy pequeño, he estado rodeado de marionetas que creaba yo mismo. Todo lo artístico me interesaba y terminé siendo diseñador gráfico. Pero el teatro llego a mi vida sin avisar y me atrapo, tanto es así que en 1989 junto a Carmen Ledesma creamos nuestra compañía El Espejo Negro. Creo que cada persona está en este mundo con una misión. Un cometido… y el mío era, y es, dedicarme al teatro de marionetas. .

–¿Malagueño o marroquí?

–Malagueño por los cuatro costados. Nací en Tetuán de padres españoles por circunstancias de la vida. La guerra hizo que muchos andaluces terminaran en Marruecos y en este caso mi familia termino en Tetuán. Con pocos meses nos trasladamos a Ceuta y posteriormente a Málaga. Así que malagueño. Pero también muy orgulloso de mi nacimiento y donde mis padres crecieron y formaron mi familia.

–¿Merece la pena perderse el fútbol por el teatro? ¿Cómo convence a un futbolero?

–Siempre merece la pena perderse el futbol o lo que sea por ir al teatro y dejarte llevar a otros mundos, a otras vidas… No tengo respuesta para poder convencer a nadie sobre su afición al futbol.

–¿Qué son para usted los Premios Max?

–Un reconocimiento, el mayor galardón teatral de España, a tu trabajo y al de todo el equipo que crea y defiende sobre los escenarios una obra. Los premios están muy bien, así como el reconocimiento de la profesión por tu labor al frente de tu Compañía y al crear los espectáculos. Una palmadita en el hombro no le viene nunca mal a nadie y menos aún a los que nos dedicamos a este complicado trabajo de crear historias y ponerlas en pie sobre un escenario. Muy agradecido por los tres MAX que hemos conseguido. Ahora bien; el mayor premio para una compañía teatral es y será siempre el trabajo y poder representar nuestros espectáculos.

