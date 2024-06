Prohibido perros en las playas de Bueu: la Policía Local impone cinco multas en un solo día

Un año más la Policía Local de Bueu está recibiendo numerosas llamadas de bañistas y usuarios de las playas. Unas llamadas para denunciar la presencia de perros en los arenales, ya sea sueltos o atados. En cualquiera de los dos casos la tenencia de mascotas en las playas del municipio está prohibida y las multas pueden llegar, en los casos más graves, hasta 1.500 euros. El verano no acaba más que empezar y los agentes de la Policía de Bueu ya han tramitado cinco denuncias. Curiosamente todas en un día: el 21 de junio.

La actual ordenanza de playas de Bueu es muy clara. Su artículo 15 recoge de manera expresa que “queda prohibido el acceso de animales domésticos a las augas y zonas de baño, así como a la playa y zonas señalizadas”. La única salvedad es la de los perros guía que acompañan a personas invidentes.

A principios de año la Concellería de Turismo e Praias anunció su intención de modificar esa ordenanza, que data del año 2012, con una doble intención: ser más flexible con la presencia de animales en las playas y permitir las hogueras de San Juan. La intención municipal autorizar esa entrada dentre las 21.00 horas y las 8.00 horas, fuera de la franja horaria de mayor afluencia, y nunca en las cinco playas de bandera azul (Area de Bon, Banda do Río, Lagos, Lapamán y Portomaior).

No obstante, es importante precisar que esa modificación todavía no se tramitó y por tanto no está en vigor. “La prohibición de llevar perros a la playa estará vigente todo el verano”, advierten desde la jefatura de la Policía Local de Bueu.Aunque se llevase al próximo pleno aún habría un periodo de exposición pública y el texto debería volver a otro pleno para estimar o desestimar las posibles alegaciones.

Las denuncias tramitadas en lo que va de verano se concentran en las playas de carácter urbano: tres en Pescadoira, una en Petís y otra en Banda do Río. En la mayoría los casos los perros se encontraban sueltos, lo que puede resultar un agravante para los denunciados.

La ordenanza vigente recoge que la presencia de perros en las playas de Bueu está prohibida en todas y durante todo el año, si bien es cierto que durante los meses de invierno existe una mayor permisividad. La situación cambia en la temporada estival, con la masiva afluencia a los arenales. El régimen de sanciones se recoge en el artículo 23, donde se tipifica la existencia de faltas leves y graves. La presencia de animales a priori es una falta leve y la multa económica puede llegar a un máximo de 750 euros. Si el perro forma parte de las razas consideradas como potencialmente peligrosas la falta ya pasa a ser grave y la horquilla de la sanción puede llegar a los 1.500 euros.

La mayoría de las denuncias tramitadas hasta la fecha son leves, pero también hay que tener en cuenta otra consideración. Si una misma persona es denunciada varias veces estaría ante una reiteración de faltas. Eso significa que la cuantía económica de la multa también aumenta y podría llegar incluso a considerarse una infracción grave.

Resumiendo y simplificando: la ordenanza vigente en Bueu no permite el acceso con perros a ninguna de sus playas, ningún día ni a ninguna hora. Más claro imposible.

