El Concello de Cangas está sin balizamiento en playas y pendiente de la seguridad informática

No está teniendo suerte con los concursos el Concello de Cangas. El de mantenimiento y seguridad informática quedó desierto, lo mismo que el de balizamiento de playas. En el primer caso fue porque una empresa no llegó al mínimo de puntos y otra hizo una oferta económica excesiva. Se volverá a sacar pronto a concurso. El de balizamiento urge. Las playas a estas alturas ya tenían que estar balizadas, pero no se presentó ninguna empresa a este trabajo. La intención de los responsables municipales es entablar contacto con empresas que hubiesen ganado en otros años este contrato para saber qué cosas se pueden mejorar en el pliego de condiciones para ser atractivo para las empresas.

Pero si el de balizamiento urge _estamos ya en campaña de verano_ el de informática es necesario. No hay que olvidar que el Concello de Cangas sufrió un ciberataque hace algo más de un año y bloqueó la administración local. Así que es una cuestión que deben atenderse a la mayor brevedad.Este contrato salió a licitación por un importe de 42.782,16 euros al año. El contrato se financia con fondos propios del Concello y la intención era que se empezara a ejecutar el día 1 de junio. Así que la seguridad informática del Concello de Cangas. El gobierno confía en confeccionar un nuevo pliego atractivo para asegurarse una empresa de informática que vele por la seguridad y el mantenimiento informático del Concello de Cangas. Lo cierto es que hay confusión respecto a los motivos por los que este contrato quedó desierto. El gobierno local espera resolver estos dos reveses pronto.

Moción del PP para un parking disuasorio entre la VG-45 y la carretera PO-315 en Aldán

El grupo municipal del PP presenta al pleno del viernes una moción en la que insta al gobierno de Cangas a que solicite a la Xunta de Galicia, en el terreno de confluencia entre la VG-4.5 y la PO-315, un aparcamiento disuasorio para seguir el mismo criterio de los aparcamientos disuasorios llevados a cabo en la comarca. La concejala del PP Dolores Hermelo señala que la mencionada parcela aya fue expropiada por la Xunta de Galicia dentro de las obras del Corredor de O Morrazo, una parcela que consta con las mismas características para desarrollar que los aparcamientos antes mencionados, y que podría aliviar parte de esta llegada masiva de vehículos al municipio. “Entendemos que si contamos con el espacio y compartiendo y apostando por este modelo de compartir vehículo y bajar la emisión de gases en nuestra comarca, debemos seguir con este modelo y apostar por sacar coches de nuestra calles”. Dolores Hermelo recuerda que la Xunta de Galicia acaba de inaugurar un aparcamiento disuasorio en Domaio que recoge parte de los vehículos que circulan entre Vigo o Pontevedra y O Morrazo y a la inversa, promoviendo así el uso de vehículos compartidos a favor de disminuir las emisiones de CO2 de la comarca de O Morrazo. Asegura la edil que el gobierno gallego apuesta por este tipo de aparcamientos.

