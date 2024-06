Bueu repara sus baños autolimpiables y les da un lavado de cara antivandálico

Los tres baños autolimpiables que hay en el centro urbano de Bueu acaban de ser sometidos a una puesta a punto. Un trabajo que no está tan relacionado con un mal funcionamiento de los aseos, sino con el uso inadecuado que algunas personas realizan de estos espacios. El problema más evidente es el del vandalismo, que se refleja tanto en pintadas en el interior como en el exterior de estas dotaciones ubicadas en Banda do Río, Praza Massó y el parque infantil de As Lagoas.

Estas labores de mantenimiento fueron encomendadas a la empresa Olprim, que fue la que se encargó de su suministro. Sus responsables no ocultaron su sorpresa a los responsables municipales por algunos de los actos vandálicos detectados, que ni siquiera se registran en localidades o urbes más grandes que Bueu. Por ello, está previsto firmar un contrato de mantenimiento anual, que implicará revisiones trimestrales o cuatrimestrales de los aseos.

El después del arreglo y limpieza de los aseos autolimpiables de Bueu / Fdv

El concejal de Facenda e Contratación Pública, Xosé Leal, explicaba ayer que en las dos últimas semanas los baños de Banda do Río y As Lagoas estuvieron cerrados para poder reparar algunos problemas técnicos. No obstante, señala que los principales daños que se detectan son las pintadas, tanto en el interior como en el exterior. A ello hay que unir los desperfectos en elementos de las puertas y de los aseos que solo se pueden vincular con un mal uso o con actitudes vandálicas.

Estas reparaciones ya están completadas y los tres aseos vuelven a estar plenamente operativos. Una vez concluidos los trabajos desde el Concello de Bueu hacen un llamamiento al civismo y a un buen uso de dotaciones que son de uso público. “Pedimos que si alguien detecta algún problema, ya sea de funcionamiento o de vandalismo, nos lo comuniquen”, solicita el concejal, que apunta que en los últimos días ya se recibieron sugerencias a través de la aplicación móvil Meu Concello.

Esa apelación al civismo incluye la petición de que si alguna persona o familia observa un mal uso de los baños públicos lo comunique y desde el Concello tienen previsto aumentar la vigilancia.

Esta puesta a punto coincide con la temporada estival, “pero no se hace pensando en los visitantes y personas que vienen de fuera”, subraya Leal. Estos baños son de uso para toda la población, local o de fuera, y los trabajos se realizan ahora “porque es una de las temporadas con mayor afluencia y uso de este tipo de servicios”, concluyen desde el Concello de Bueu.

Suscríbete para seguir leyendo