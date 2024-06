Como la fuerza de un volcán

Preciosa imagen del compañero Gonzalo Núñez que refleja la fuerza del fuego devorando los restos de una antigua embarcación. Es el fuego que en la noche de San Juan hizo saltar y divertir a muchos, pero también es el mismo fuego que, como un volcán, arrasa con todo.

Las tablas que demostraron en el pleno de Cangas

Pues viendo como aconteció el pleno de los plenos de Cangas, como fue el de los presupuestos municipales, se vio a una edil de Facenda, la nacionalista Xiana Abal, que demostró tener las cuentas más que estudiadas y convencida de que son las mejores; y a una edil socialista en el gobierno, Iria Malvido, a gusto en su papel de plantar cara a la oposición, ya sea a la que tiene enfrente como a su izquierda, con el “¡cuidadito!” de su compañera Sagrario, Martínez, detrás en la bancada, siempre en la punta de los labios, como la de aquel polémico pleno que todavía resuena en la sala. El pleno fue de protagonismo de mujeres en el que la edil de AV, Victoria Portas, también tuvo su papel y en el que el edil del PP, Pío Millán, se encontró rodeado.

Iria Malvido en su papel de alcaldesa

No vamos a crear ficciones en el tripartito. No, no no. Pero ayer Iria Malvido ejerció de alcaldesa accidental por ausencia de la regidora Araceli Gestido, y aguantó estoicamente una reunión telemática de tres horas de duración. Se encendieron todas las luces y no fue para menos ya que se trató de una reunión con el IDAE por el macro proyecto de luces LED que hora pasa revisión.

