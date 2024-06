El Concello espera tener los socorristas para el 1 de julio

Con el servicio de limpieza de playas ya listo, en Cangas falta poner en marcha el de socorrismo y adjudicar el balizamiento para poder izar las banderas azules en sus arenales. De todas formas, este verano en Cangas sólo se prevé, en principio, que ondeen tres de las seis banderas concedidas por la organización Adeac, ya que el Concello solo dispondrá de personal de Salvamento para tres playas: Rodeira, Areabrava y Nerga.

La concejala de Facenda, Xiana Abal, como responsable de la contratación de este personal –10 socorristas, 3 auxiliares y 2 patrones–, cuyo servicio organiza la edil de Seguridad Ciudadana y Tráfico, Pilar Nogueira, asegura que esta semana comienzan con la contratación y que confía en que los profesionales estén operativos el 1 de julio para empezar un servicio con una duración hasta el 15 de septiembre.

Si no contratan más personal, explica que fue por el problema de que la Xunta no sacó la subvención y por eso tenían 6 antes, además de que con el presupuesto que había de 2020 en el Concello –el viernes ya aprobaron el de 2024– no podían poner personal. Precisamente, el PP lleva al pleno ordinario de este viernes una moción para que se cubran las seis playas de bandera azul con personal de salvamento y a poner operativa la embarcación de socorrismo para la ría de Vigo y que para 2025 esté operativa otra para la de Aldán.

En Moaña, faltan aspirantes

Por lo que respecta a Moaña, hoy se celebran en la playa de O Con, a las 12.00, las pruebas para contratar a 6 socorristas y dos patrones. El problema es que se presentaron 9 para 6 plazas y sólo están admitidos 5. Para patrones se presentaron 3 para 2 plazas y solo hay 2 admitidos. El servicio en Bueu está en período de licitación.

