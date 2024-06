Cangas inicia la limpieza de playas con 25 operarios y un barrido “exprés” en Rodeira por las hogueras

A las siete de la mañana, la playa urbana de Rodeira, en Cangas, parecía más un estercolero en donde las gaviotas campaban a sus anchas en busca de restos de comida entre las bolsas de plástico y de botellas de bebidas, que un arenal que en breve lucirá la bandera azul de calidad po0r sus aguas y servicios. Era la imagen que dejó la noche de San Juan en esta playa en donde estaban permitidas las hogueras, aunque en una zona acotada como también en la de Vilariño, en O Hío, pero que dejó llena de basura la arena y la zona de las mesas de piedra. A esa hora la primera brigada municipal de limpieza de playas de la temporada ponía pie en el arenal coordinada por el funcionario Benito Freire, del servicio de limpieza viaria, para empezar con la recogida de toda esa basura y del resto de “cacharelas” u hogueras antes de que la pleamar pudiera arrastrar desperdicios al mar. En Vilariño también limpiaron, aunque sin retirar los restos de la hoguera.

Poco antes de las nueve de la mañana, el arenal estaba totalmente limpio, pero sigue llamando la atención que a día de hoy y con tanto contenedor, la gente siga dejando los restos de las bolsas de comida y de bebidas sin recoger, con el riesgo de que acaben más plásticos en el mar. Trabajaron nueve operarios del nuevo servicio de limpieza de playas,asegura Benito Freire, que realizaron la recogida manual con el apoyo de la máquina limpiaplayas.

Trabajadores de la limpieza retirando basura en Rodeira. / Fdv

La concejala de Obras y Servicios, Iria Malvido, realiza una valoración positiva de la noche de San Juan en cuanto a coordinación de la Policía Local, Servicio de Emergencias, de limpieza viaria y brigada de Obras. Señala que la playa de Rodeira ya estaba vacía antes de las siete de la mañana y empezó la limpieza que se realizó de forma rápida y eficaz. También destaca que no se hubieran registrado incidentes en cuanto a peleas. El Servicio Municipal de Emergencias sí que atendió a una persona herida por quemaduras en la playa de Rodeira, que fue atendida por el personal de una ambulancia desplazada que evacuó al herido, con quemaduras en brazo izquierdo y espalda, aunque leves, a las urgencias del PAC del centro de salud de Cangas.

El Servicio de Emergencias acudió a rociar con agua restos de las cacharelas de Rodeira vertidas a un contenedor. / Fdv

Con la limpieza exprés de Rodeira y Vilariño se estrenó el servicio de temporada de limpieza de playas que este verano contará con 25 trabajadores, todos ellos contratados de las listas del Concello, que estarán operativos hasta el 15 de septiembre. Los operarios también actuaron en los arenales de Os Alemáns, del entorno de Massó como Salgueirón, Cunchilla, Congorza y Medio; y los de Areamilla, Nerga, Areabrava, Castiñeiras, Pipin, San Xián, Arneles, San Cibrán, Areacova, Francón y Menduiña.

La zona de Rodeira, ya limpia,a las nueve de la mañana. / Fdv

Benito Freire explica que se van a atender las 32 playas del municipio, con limpieza todos los días, de lunes a domingo, como siempre se ha hecho, entre las 07:00 y las 10:00 horas. Se harán brigadas de 2,3 y 4 operarios, en función del tamaño de las playas, empezando por la de Canabal, en el límite con Moaña, hasta las de Aldán, pasando por Rodeira, las del Salgueirón, Cunchido, Areamilla, Porto, Santa Marta, Liméns, Nerga, Viñó, Barra, Melide, Areabrava, Meáns, las calas del entorno como Xián o Pipín, Castiñeiras, Pinténs, Arneles, Vilariño, San Cibrán, Con (Muelle), Francón, Areacova, Sartaséns o Menduiña.

Restos de la hoguera de Samertolaméu que el Concello sigue controlando. / Gonzalo Núñez

La limpieza incluirá también los baños abiertos en playas y prácticamente todo se realizará de forma manual al no ser partidarios de meter la máquina limpiplayas para proteger el ecosistema, salvo en la de San Cibrán, por las conchas del mejillón.

Por lo que respecta a Moaña, la noche de San Juan fue muy concurrida, aunque al coincidir de domingo para lunes, en día laborable,mucha gente acabó la fiesta antes de lo normal. El principal incidente fue un conato de incendio avisado sobre las 23.15 horas. Una quema controlada y comunicada en una finca particular de Couso, en la parroquia de Meira, se extendió por culpa del viento. Intervinieron los Bombeiros do Morrazo, los equipos de extinción de Medio Rural, la Policía Local y la Guardia Civil. Las llamas estaban cerca de casas pero todo quedó en un susto, sofocándose el fuego en poco tiempo.

Las gaviotas comiendo restos de alimentos entre las bolsas en Rodeira. / Fdv

En este caso, el cierre de parques de bomberos no afectó al de O Morrazo, cuyo conflicto sigue aflorando como quedó en evidencia ayer con los de Ordes, Costa da Morte y Eume (4 de los 10 del Consorcio de A Coruña) cerrados hasta hoy al no cubrir la plantilla mínima. En Ourense abrió el parque de O Carballiño, que atiende a más de 20 Concellos, únicamente con dos efectivos, en lo que fue la tercera jornada consecutiva con la misma la situación. Desde los sindicatos, aseguran que si esto no se soluciona, el verano vendrá acompañado igualmente de episodios constantes de cierres de parques, debido a la falta de personal y a la negativa de los trabajadores a seguir realizando las horas extraordinarias mientras no sean palpables las mejoras de las condiciones, ya que a día de hoy nada cambió respecto de las que iniciaron el conflicto en 2023. Los bomberos que a pesar de levantar la huelga no desisten en sus demandas, temen sentirse engañados por la administración ya que se acercan los plazos dados por ésta para tener resueltos ciertos aspectos laborales, sin existir ningún avance. De todas formas, los representantes de los trabajadores llaman a la c alma y siguen confiando en que las negocaiciones que están abiertas con la administración arrojen soluciones a la escasez de personal, la adecuación retributiva y la falta de material. Sindicatos y administraciones siguen negociando desde que a las puertas de las elecciones autonómicas levantaran la huelga indefinida que mantenían.

Conato de incendio que se produjo en Couso, en Meira, por escape de una quema en la noche de San Xoán.. / Fdv

En cuanto a los numerosos controles por carretera, en Moaña los agentes municipales detectaron solo a un conductor que dio positivo por alcohol y otro por consumo de drogas. El único herido de la noche en este municipio fue un vecino que participaba de la hoguera vecinal de Tirán y que se cayó por el muro del recinto, de varios metros de altura. Tuvo que ser trasladado en ambulancia aunque, aparentemente, fuera de peligro.

En Bueu, hubo tranquilidad, salvo un positivo por alcoholemia de un conductor que circulaba de forma errática.

Respecto a la limpieza de playas, en Moaña no hay una brigada específica y será el propio personal municipal de Obras quien la realice una vez por semana, salvo que haya algún problema puntual. En Bueu, ha entrado a trabajar nuevo personal y el Concello está diseñando el plan para el verano. El personal es del Plan de Empleo de la Diputación y Risga

