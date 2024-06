Bueu llevará a un pleno extraordinario el reglamento y ordenanza de la piscina

Agosto suele ser un mes sin plenos, pero todo indica que en julio habrá al menos dos en el Concello de Bueu. La sesión ordinaria será el próximo lunes, cuyos asuntos se dictaminarán en la comisión informativa de esta semana, pero a mayores podría celebrarse un segundo plenario con carácter extraordinario. El objetivo es aprobar el reglamento interno de la piscina municipal e incluso la ordenanza fiscal de precios.

El primer documento se sometió a un periodo de información pública durante las últimas semanas y no se registró ninguna aportación, por lo que se llevará tal cual a ese pleno extraordinario.

El otro asunto, según avanza el concejal de Facenda e Contratación, Xosé Leal, será la ordenanza fiscal reguladora de precios públicos. El gobierno local tiene este trabajo avanzado desde hace tiempo y su aprobación permitiría empezar a cobrar por algunos servicios a partir del mes de septiembre u octubre. Siempre que los técnicos municipales así lo avalen. “Nosotros creemos que es posible, pero falta que nos lo confirmen”, matiza.

Si no hay cambios, esa propuesta fiscal incluye una matrícula de 25 euros y hasta ocho tipo de abonos: 26,95 euros para el individual; 34,95 euros para familias de dos miembros; 40,95 euros para las de tres; 46,95 euros para las de cuatro; una modalidad de 20,95 euros para los menores de 21 años y otro de 22,95 para los mayores de 64 años. Las personas que no sean abonadas podrían acceder con una entrada general de 5,95 euros.

Xosé Leal avanza que no se implantará de golpe toda la ordenanza fiscal, sino que el objetivo es cobrar por algunos servicios mientras no se complete el trámite de licitación. “Estamos viendo que hay usuarios y familias que nos demandan cursos de natación, que son algo por lo que sí se podría empezar a cobrar a partir de septiembre”, explica.

Lo que aún no irá a pleno de momento es el trámite para la licitación de la gestión de la piscina de As Lagoas. La Concellería de Facenda y los servicios económicos siguen perfilando unos presupuestos que se situarán en torno a los 8 millones de euros y de momento no se atreven a dar una fecha para su presentación en pleno. En las cuentas municipales se incluye una partida de 450.000 euros para este servicio y el gobierno local podría optar por una contratación anticipada para agilizar los plazos, aunque por ahora no está sobre la mesa.

