Leticia Santos: “Nos obligan a mendigar para que una cita con nuestro médico no pase de 15 días”

Varias decenas de vecinos de Moaña volvieron a concentrarse ayer ante la Casa do Mar, convocados por 134ª semana consecutiva por la Mesa Municipal da Sanidade y completando un fin de semana de protestas por la atención primaria en la comarca, que había comenzado el sábado con los colectivos vecinales de O Hío organizando una manifestación para reclamar la reapertura de su consultorio así como un centro de salud conjunto con Aldán en O Viso.

Ayer la alcaldesa de Moaña, Leticia Santos (BNG), volvió a llevar el peso de la protesta de Moaña para defender que “está claro que lo que pretende la Xunta es que demos por bueno cualquier tipo de nivel de servicio, hasta el más precario”. En este sentido, lamentó que “la pérdida de servicios sanitarios desde el 2020 hasta aquí fue bestial”. Añadió que el problema no está solo en que retirasen el servicio de urgencias de Moaña para centralizarlo en el Punto de Atención Continuada (PAC) de Cangas, sino que la falta de médicos, sobre todo de tardes, les lleva a “estar mendigando que las listas de espera para tener una cita con nuestro médico no pasen de 15 días, cuando antes no superaban los dos días”.

El portavoz de la Plataforma en Defensa da Sanidade Pública, Gabriel Ferral, volvió a temer por lo que puede ocurrir en horario de tarde en los meses de julio y agosto. En principio no se sustituirán las vacaciones y la cobertura vespertina estará en manos de un médico y de las prolongaciones de jornada de los facultativos que tienen su cupo de mañana.

La regidora rechazó los argumentos de que “no hay médicos ni posibilidad de gestionar la sanidad mejor” y acusó al ejecutivo gallego de “precarizar al personal sanitario” apelando a las horas extras que deberán afrontar en verano “y que transforman sus vacaciones en angustiosas”.

Volvió a insistir, la nacionalista, en que es vital “reforzar la atención primaria destinando todos los recursos que sean necesarios” y propone dotar de especialistas a los centros de salud que liberen de carga de trabajo a los médicos de cabecera, como más fisioterapias, nutricionistas y psicólogos.

Santos, reconoció que estas concentraciones se hacen “largas y duras” después de tanto tiempo pero aseguró que “seguiremos hasta tener una atención digna y de calidad”. Volvió a acusar a Sanidade de “castigar a Moaña reforzando otros PAC con anuncios a bombo y platillo mientras nos obligan a ir a Cangas”.

