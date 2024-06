Eólicos Non teme que el proyecto en O Morrazo se divida en varios parques y dificulte alegar

La Plataforma Eólicos no Morrazo Non concluyó este viernes sus charlas en parroquias de la comarca con una cita en Domaio, con los comuneros de la localidad como anfitriones, y que atrajo a unos 200 vecinos. Allí el colectivo que integra a todas las comunidades de montes de O Morrazo alertó de que, por los pocos datos de los que disponen hasta la fecha, el proyecto que promueve el Grupo Arena Power podría estar dividido en varios parques eólicos distintos, incluso en uno por cada aerogenerador, lo que explicaría los nombres diferentes que se registraron por cada molino.

Señalaron que, de ser este el caso, el proceso de alegaciones contra el proyecto sería mucho más lento y engorroso “sobre todo porque tememos que el plazo de exposición pública no sea muy alto”, argumenta el presidente de los comuneros de Domaio, Rubén García.

De todas formas los colectivos de montes comunales aseguraron, en la asamblea de Domaio, que están adelantando trabajo y los equipos jurídicos están redactando ya modelos de alegaciones. El primer día en el que los planes de la eléctrica estén a exposición pública “y contemos, por fin, con documentación oficial”, enviarán los modelos a colectivos como traídas de aguas o asociaciones vecinales. Aseguran además que “contamos con grupos de voluntarios, que tienen la intención de ir puerta por puerta recogiendo firmas de vecinos individuales para apoyar las alegaciones que presentaremos”.

Los 15 aerogeneradores que promueve el Grupo Arena Power se encuentran en una fase inicial de su tramitación en el Rexistro Eólico de Galicia. Se instalarían, junto con otras estructuras necesarias como subestaciones y torres de control, en montes de los municipios de Moaña, Marín y Vilaboa. Cada molino tendría una altura de entre 100 y 118 metros.

En los últimos días la Plataforma Eólicos Non editó un vídeo que subió a Youtube con una recreación del impacto visual que tendrían los aerogeneradores si el proyecto se convierte finalmente en una realidad. Apuntan, como núcleos de población más afectados por la cercanía de las instalaciones, a barrios como o A Fraga (Moaña), Pastoriza (Ardán), Pereiro (San Tomé), Sobreira (San Adrián), Vilar (Santa Cristina) o San Lourenzo (Domaio). Alertan también de que, presuntamente, algunas de estas dotaciones quedarían a solo 13 metros de bienes protegidos por la Dirección Xeral do Patrimonio Cultural.

Este proyecto llega después de que el de Enel Green Power, muy similar, fuese descartado por la propia empresa en el año 2021.

Más protección

El primer colectivo en dar la voz de alarma fue la Plataforma en Defensa dos Montes do Morrazo. Señala que, más allá de las alegaciones, la mejor forma de proteger el techo de la comarca de proyectos eólicos sería eliminar el Área de Desenvolvemento Eólico (ADE) do Morrazo, que ocupa 4.300 hectáreas. Además, reclama que los Montes do Morrazo pasen a tener oficialmente la clasificación de “espacios naturales protegidos”, ya que la actual de suelo rústico de especial protección “no es efectiva, ya que en realidad no se le puede aplicar la Lei de Patrimonio Natural”.

Denuncia, la Plataforma en defensa dos Montes, que solo el 5% del territorio de O Morrazo cuenta con protección ambiental. Apela también a la “movilización social” para conseguir la paralización del nuevo proyecto eólico en el techo la comarca.

