Un vecino de Bueu resulta ileso tras volcar de madrugada con su coche en el Corredor

Un conductor resultó ileso tras un aparatoso accidente de tráfico ocurrido en la madrugada del sábado en el Corredor do Morrazo, a la altura del viaducto de A Portela. A pesar de que el automóvil quedó volcado sobre la calzada el conductor no sufrió aparentes daños y no necesitó ser trasladado en ambulancia.

El suceso habría ocurrido alrededor de las 6.00 horas y todo indica que el conductor pudo quedarse momentáneamente dormido y perdió el control del coche, un Audi A3. El automóvil se salió de la calzada, impactó contra las protecciones laterales y finalmente quedó volcado en medio de la vía.

Hasta el lugar se desplazó el Grupo de Emerxencias Cangas-Protección Civil y la Policía Local de Cangas, que se encargaron de retirar el vehículo y regular el tráfico. Se trata del segundo accidente de tráfico que ocurre esta semana en este tramo del Corredor –con un carril en cada sentido– ya que a principios de semana hubo una colisión entre dos automóviles, que afortunadamente se saldó únicamente con una persona herida leve.Previamente, a finales del mes de abril hubo dos accidentes graves y en uno de ellos falleció una persona.

Incendio en Rúa Atranco

Por otro lado, el Grupo de Emerxencias Cangas-Protección Civil tuvo que acudir a primera hora de tarde de ayer a un edificio de la Rúa Atranco debido a una alarma por un incendio.

Se trata de un edificio en el que residen varios okupas y el fuego afectó a un colchón y pertenencias personales situadas en el tercer piso.