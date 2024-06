Tres cofradías abandonan la Coordinadora de Semana Santa por discrepancias

La Coordinadora de Semana Santa de Cangas está en una situación complicada.Tres de las cinco hermandades que procesionan por las calles de Cangas han decidido abandonar su seno: una de ellas, la de la Cristo de Consuelo, lo hizo ya hace un año; el resto después de la celebración de la Semana Santa de este año. El motivo: fuertes desavenencias entre las directivas, en lo que respecta a la organización de la Semana Santa Cangas. Las hermandades que decidieron marcharse son, además de la del Cristo del Consuelo, la de San Pedro y Cristo Resucitado.

No se deja ver un motivo claro y concreto que fuese el que hubiese desencadenado la marcha de las cofradías de este órgano que nació con la vocación de aunar acciones e ideas de cara a llevar lo más lejos posible la Semana Santa de Cangas, declarada Festa de Interese Turístico de Galicia. Se asegura que fue una concatenación de hechos y de discrepancias las que llevaron a las mencionadas hermandades a adoptar esta postura tan drástica. Se transmite que no quieren poner en peligro el desarrollo de la Semana Santa de Cangas, ya que cada una tiene sus propias procesiones, pero sí hacer ver que desde la imposición no se consigue nada, sí desde el diálogo.

Hay que recordar que la Coordinadora vivió sus mejores momentos y de mucho protagonismo a nivel de España, bajo la presidencia de Manuel Gil, que tras dejar el cargo al frente de la Hermandad de los Dolores en 2022, se retiró de la presidencia de la Coordinadora, que desde 2023 preside la tesorera de la Misericordia, Ana Martínez.

Respecto a la marcha de las cofradías, Ana Martínez quiere dejar claro que la Coordinadora sigue adelante con las cofradías de la Misericordia y de los Dolores, que además fueron las fundadoras, y que la Semana Santa de Cangas “no corre peligro”.

La presidenta de la Coordinadora asegura además que la mayoría de las procesiones son de estas dos cofradías ya que la Agrupación de San Pedro organiza la del Viernes Santo a las 7 de la mañana, la Asociación del Santísimo Cristo del Consuelo se encarga de la del Silencio (en la medianoche del Viernes Santo) y la Hermandad del Cristo Resucitado la del Domingo de Resurrección. El resto de las marchas solemnes están organizadas por la Cofradía de la Misericordia y la Hermandad de los Dolores.

La presidenta atribuye la marcha a diferencias de opinión sobre la organización, que no puede señalar en este momento si son insalvables, pero que hay una persona que está en conversaciones con ellas, al margen de la Coordinadora, para que regresen y “sería mejor”. De todas formas, insiste en que habrá las mismas procesiones de Semana Santa, aunque solo que será más complicado para organizar, cada una con sus procesiones. Mientras, desde las cofradías que abandonaron la Coordinadora entienden que dos no pueden coordinar a cinco.

