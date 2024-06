Churrascada y foliada en la Noite de San Xoán en Vilariño

El barrio de Vilariño (O Hío) volverá a celebrar esta noche una de las fiestas de San Xoán más concurridas de la comarca. A las 18.00 horas habrá recogida de hierbas del cacho en la lagoa. A las 20.30 horas se celebrará una churrascada y, además de la tradicional hoguera, la velada estará amenizada por una foliada a cargo de As pintegas do Morrazo y París de Toya. Organiza la Asociación Cultural Ecoloxista A Dema do Hío.