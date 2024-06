La alegría de ser un tanto animal

Paco Nogueiras y Marc Taeger llenaron ayer de sonrisas y alegría el Centro Social do Mar de Bueu con su proyecto conjunto de música e ilustración “Son animal”. A veces debería estar permitido ser un poco animal. ¡Animal, que no bestia!

En Cangas no se esconden: avisan que quieren recaudar 320.000 euros en multas

Ya lo dice el refrán: el que avisa no es traidor. Y los presupuestos municipales de Cangas aprobados este viernes recogen un nada despreciable incremento en la previsión de recaudación de multas: pasar de 200.000 a 320.000 euros. ¡Casi nada! Así que atentos, sobre todo ahora que empieza el verano y la temporada de playas. Como alguien no deje bien estacionado su coche al final de la jornada de playa se puede encontrar con una buena receta. Y no precisamente de su médico o médica de cabecera. Habrá que ver si la Policía Local está por la labor o si mantiene ese pulso con el gobierno local con una huelga de bolígrafos caídos. Esperemos que no, que sabemos que hay demasiados conductores incívicos y que bien se merecen multa y receta.

