El tripartito aprueba las primeras cuentas de Cangas en cuatro años al lograr Portas todas sus demandas

El gobierno tripartito de Cangas (BNG, PSOE y EU) logró aprobar ayer sus presupuestos municipales del 2024. Las cuentas, que ascienden a 19.300.000 euros, son las primeras que entrarán en vigor desde hace cuatro años, pues el Concello seguía funcionando con las prorrogadas desde el 2020, en un contexto de pandemia. Tras cortejar a la exalcaldesa, Victoria Portas (AV), incluyendo durante meses muchas de sus demandas, Portas presentó una decena de enmiendas parciales para garantizarse que todo lo que pedía se recogía en el documento a votar. Todas las peticiones de AV entraron en las cuentas gracias a que el PP unió sus votos a la propia Portas y los ediles que sostienen al gobierno local se abstuvieron.

Inmediatamente después, y tras una hora y media de intenso debate, se votaron los presupuestos que solo encontraron el voto en contra del partido mayoritario, el PP. Victoria Portas se abstuvo y los ediles del tripartito empataron la votación. En la segunda ronda decidió el voto de calidad de la alcaldesa, Araceli Gestido. El gobierno local evitó así una cuestión de confianza, que había prometido Gestido en el caso de fracasar en este intento “para no ser cómplice de este bloqueo”. Antes de la votación la propia regidora alegó que “si no se aprueban las cuentas no es un castigo para nosotros, sino para el pueblo”.

El final feliz para los intereses del gobierno local llegó a pesar de que sus integrantes, a lo largo del debate, realizaron varios reproches a Victoria Portas. La edil de Facenda, Xiana Abal, la llegó a acusar de “subirse el sueldo en junta de gobierno y a espaldas de los vecinos” cuando fue alcaldesa y después de que Portas señalase que el actual tripartito “tiene salarios gracias al voto de AV”.

Los ediles del equipo de gobierno celebran la aprobación entre aplausos. / GONZALO NÚÑEZ

En su defensa de las cuentas Abal aseguró que estaban basadas “en una valoración de las necesidades de los colectivos y asociaciones, en las quejas y sugerencias que recibimos por Rexistro y en la escucha activa por parte de los integrantes del gobierno”. Consideró “imprescindible y básica” la aprobación “para poder ejecutar nuestro proyecto para Cangas” y cargó contra la oposición a la que acusó de “bloqueo político”.

Las enmiendas que pasaron a las cuentas al respaldar el PP también su aprobación incluyen bloquear la privatización de servicios mediante su concesión a empresas externas; aumentar el banco de viviendas sociales; contratar a un estudio que calcule los costes de rescindir el contrato con la concesionaria del ciclo del agua; más medidas de conciliación; mejorar el plan de movilidad urbana; dinamizar el comercio local o un plan de turismo sostenible.

Portas aumentó la incertidumbre al criticar el trato al personal

A lo largo de sus intervenciones la concejala de AV sembró las dudas sobre el sentido de su voto, asegurando que no se fiaba de que se recogiesen sus demandas “que partieron de los vecinos” en el caso de que no se aprobasen las enmiendas. Además, introdujo otras dudas como el temor a una subida de impuestos para cuadrar unas cuentas que crecen en 3 millones de euros con respecto a las que estaban en vigor, o con las demandas del personal municipal “no atendidas”. Alegó que incluir sus peticiones significaba “hacer un presupuesto negociado, participativo y conciliador. A eso se le llama democracia y negociación”. Cuantificó en 780.000 euros de coste los requisitos que finalmente se aprobaron.

Proyectos

La portavoz del PSOE, Iria Malvido, señaló en varias ocasiones que estaban “de acuerdo en todo lo que dice Victoria Portas” pero que una negociación implica que ambas partes deben ceder. Alertó de que solo con unas cuentas actualizadas se podrían hacer cargo de proyectos como el asfaltado de Longán, la peatonalización de O Igrexario, la humanización de Eduardo Vincenti o las aceras de la carretera Herbello-A Madalena.

Por el PP llevó el peso del debate Pío Millán, quien cargó contra la previsión de ingresos al considerarla artificialmente inflada. Los populares replicaron en varias ocasiones que no se les llamase para negociar pese a ser la fuerza mayoritaria. La socialista Iria Malvido aludió a que “si querían aportar algo tenían el periodo de alegaciones”. Millán defendió que en 15 días desde que conocieron las cuentas era “imposible” presentar enmiendas.

La concejal de Facenda, por su parte, replicó que no contaron con el partido mayoritario porque “¿qué podíamos esperar de un PP que afirmó a priori que no apoyaría un presupuesto de izquierdas?”. Millán les acusó de discriminar al “45% de los votantes de Cangas”.

Los concejales del PP, votando en contra. / G. Núñez

El PP tilda las cuentas de “estafa” y alerta de que los ingresos no serán suficientes para afrontar el gasto comprometido

El PP de Cangas acabó, al apoyar las enmiendas de AV, propiciando la abstención de Victoria Portas y por lo tanto salvando la aprobación de las cuentas. A pesar de que las conclusiones del principal partido de la oposición eran claras y Pío Millán alertó en varias ocasiones de un presupuesto que considera “una estafa, con los ingresos inflados y que no permitirá ingresar lo suficiente para hacer frente a los gastos comprometidos”. Para el PP se aumentan de forma poco realista varias partidas de ingresos y pone como ejemplo que por multas la intención es cobrar 320.000 euros en lugar de los 200.000 del año pasado. En tasas por servicios deportivos la partida crece en más de 100.000 euros con respecto a lo recaudado en el 2023 y en servicios educativos hace lo propio en más de 70.000 euros. En los precios de la Escola de Música y la Ludoteca el incremento sería de unos 150.000 euros. Millán alega que esto es necesario para justificar un incremento de más de 3 millones en los presupuestos y llama la atención sobre el crecimiento de partidas como el gasto corriente “que pasa de 4,7 a 7 millones de euros sin que se ampliasen los servicios que se prestan”. Para el PP no hay dudas al respecto y esa partida creció “para que el tripartito pueda despilfarrar a través de gastos concedidos a dedo”. Concluyó, Millán, que las previsiones que ayer se aprobaron inicialmente “pueden llevar a un desastre económico” y lo comparó con lo ocurrido en el año 2010 “cuando se gastaron 8 millones de euros más de lo ingresado. Volveremos a entrar en riesgo de que nos intervengan las cuentas”, se quejó.

Suscríbete para seguir leyendo