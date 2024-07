“Ser la primera persona en aparecer en la escena de un hecho violento no significa ser el autor"

El 1 de julio comienza, tres años después, el juicio por la muerte violenta de la vecina de Tirán, Cándida Soaje, que en el verano del 2021 tenía 71 años. El único acusado, en prisión provisional desde dos días después de los hechos, es Balbino S.A., vecino de la víctima en el barrio de Vilela. Su abogado, Juan Carlos Janeiro, pedirá la absolución asegurando que su defendido “tiene sólidos argumentos de inculpabilidad” y de “no ser el autor material del mismo”, lo que tratará de hacer valer en las sesiones del juicio oral. Espera que el jurado comprenda que “la primera persona que aparece en el lugar de la escena de un hecho violento, no significa que sea el autor material de dichos hechos”. Sobre el destino de Balbino S.E. decidirá un jurado popular. La Fiscalía pide para este moañés una pena de 25 años de prisión por un presunto delito de asesinato y otro de tentativa de robo con violencia. El ministerio público también solicita que el acusado indemnice al hijo de la víctima en la cantidad de 30.000 euros.

El letrado recuerda que Balbino S.E. lleva tres años en prisión sin juicio “dada la alarma social de los hechos y la necesidad del sistema judicial de encontrar un culpable apriorístico”. Ingresó entonces en prisión provisional en donde se mantiene hasta la actualidad. Su defensa lamenta que esto no haya cambiado “pese a que ha mantenido una sólida coartada de no ser el responsable de los hechos, con los perjuicios a su libertad de estar siendo prejuzgado sin haberse celebrado todavía un juicio con todas las garantías y sentencia firme que avalen las pruebas incriminatorias”. Janeiro está convencido de las opciones de su defendido y alega que las pruebas “en modo alguno desacreditan los argumentos de no culpabilidad que hasta la fecha ha mantenido el acusado, desde el mismo momento de ocurrir los hechos”.

A escasos días de que comiencen las sesiones orales del juicio, Juan Carlos Janeiro explica que expondrá “tanto las pruebas de descargo del procesado como los interrogantes en la ocurrencia de los hechos”. Alega que estos interrogantes “impiden, de forma racional, una sentencia de condena” para su defendido. Entiende que los integrantes del jurado popular alcanzarán el “convencimiento en la inocencia” de su defendido.

Investigadores, en la casa de los hechos, el 3 de julio del 2021. / S.A.

El suceso ocurrido el 3 de julio del 2021 conmocionó en su día a la parroquia de Tirán. Fue el hijo de la víctima el que se encontró la escena después de forzar una ventana para poder acceder a la vivienda, pues la puerta estaba atrancada con una llave por la parte interior del cerrojo. Efectivos de la Policía Judicial realizaron las investigaciones y recopilaron las pruebas durante varios días. La titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Cangas fue la encargada de dirigir todo el proceso, aunque ahora se juzgará en la Audiencia Provincial.

Siempre se barajó la hipótesis de que el móvil del crimen fuese un intento de robo frustrado. La misma madrugada después de conocerse el crimen fue cuando los agentes de la Guardia Civil intervinieron en la casa del sospechoso que sigue siendo el único acusado.

