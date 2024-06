Los vertidos de Aldán y O Hío dan la cara

Puesta de largo de la Plataforma Augas Limpas de Aldán y O Hío que ayer presentó en el salón de plenos de Cangas el estudio de incidencias del saneamiento y gestión de pluviales que empezó a elaborar a finales del año pasado, barrio por barrio y con la ayuda de los vecinos, dentro de su campaña para acabar con la contaminación en la ría de Aldán. En la presentación, y con representación política del Concello, mostraron, también con proyección de vídeos, los resultados del documento, con 113 incidencias censadas -una media de 12 por aldea- de las que casi la mitad de ellas están relacionadas con la falta de separativa de pluviales y fecales

El informe sobre las incidencias del saneamiento y la gestión de las pluviales en las parroquias de Aldán y O Hío fue elaborado por la Plataforma Augas Limpas, que se creó por iniciativa vecinal y de la cofradía de pescadores, en la primavera del año pasado, para alertar sobre la contaminación de la ría de Aldán, con la colaboración de las asociaciones de vecinos de Aldán (Gandón, Menduiña, Espiñeira-San Cibrán y O Piñeiro) y las de O Hío (Vilanova, Pinténs, Igrexario, Vilariño y Donón).La ría de Aldán es prácticamente la única Galicia que se vincula con un único municipio (Cangas), por lo que los responsables del Concello “poden chegar ter o mérito de pór remate a máis de 25 anos de verteduras de fecais constantes que poñen en perigo o paraíso que é para todas as canguesas e cangueses esta ría, a única que é absolutamente nosa”, señalan en el estudio e insistieron ayer en la presentación del documento, en un salón de plenos del Concello, con gran asistencia de público pese a la dura competencia de celebrarse en una nueva jornada de partido de la Selección española de fútbol. La presentación incluyó proyección de vídeos con la explicación de la contaminación por fecales de las parroquias y la ría, las propuestas de solución, incidiendo en que la cofradía lleva 25 años sin respuesta a esta contaminación, y las evidencias científicas que dan las analíticas, y cómo con los episodios de lluvia esta contaminación por fecales aumenta, así como el funcionamiento de las depuradoras y por qué dejan de hacerlo con la entrada de la tromba pluvial, así como los bombeos, que acaban aliviando al mar.

Asentamiento de hace más de 30 años en Rabáns, en donde se pone el foco por vertidos. / Fdv

La Plataforma partía en su estudio de que hay una problemática por contaminación de fecales en Aldán y O Hío y que el conocimiento que los residentes tienen de sus aldeas podría ser crucial para el personal técnico que se implique en la resolución de la situación. De ahí que en el estudio figuran 113 fichas de incidencias, aportadas por los propios vecinos, de las que 43 son en Aldán: Gandón (11), Espiñeira-San Cibrán (12), Menduiña (8) y O Piñeiro (12) y 70 en la parroquia de O Hío: Donón (6), Igrexario (15), Pinténs (9), Vilanova (31) y Vilariño (9).

Dudas de bajantes de pluviales en la calle David Cal en Vilariño. / Fdv

La Plataforma reconoce en el dossier que han sido menos incidencias de las previstas, con una media de 12 por aldea y que probablemente las personas técnicas descubrirán más. Casi la mitad (56) corresponden a propuestas de inspección relacionadas con pluviales y fecales de viviendas particulares, sin coste económico para el Concello, pero que sí tiene que asumir responsabilidades a nivel de inspección. Prácticamente todas las viviendas que vierten fecales a ríos o playas son, presumiblemente ilegales, están en zonas sin saneamiento público y dentro de la afección de Costas. De las 57 restantes, 25 son competencia de inspección de la UTE concesionaria del abastecimiento y saneamiento “Gestión Cangas”; 2 son de inspección del Concello; 37 son de Costas y Concello, mientras que hay 13 arreglos que son competencia de la UTE; 24 del Concello (la mitad limpiezas); una de la Diputación y otra de la Xunta (carreteras).

Tubo en arqueta en la carretera de Vilanova que desagua al regato limítrofe. / Fdv

Las incidencias con mayor coste son las relacionadas con el cambio de tubería (5), que se corresponden a 2,7 km de la PO-315 (Xunta), 225 a la EP-1005 (Diputación) y 450 de calles en aldeas (Concello). Le siguen en coste, los arreglos que necesitan reasfaltado (6), pero que en conjunto no superan los 200 metros. El estudio detecta filtraciones en el saneamiento, dice que no son muchas, pero introducen mucha cantidad debido a escorrentías de la lluvia y pluviales de grandes construcciones. Habría que valorar con cámaras si las tuberías antiguas ocasionan mucha infiltración. Creen necesario estudiar el origen de contaminación de pozos de agua potable, sobre todo en Donón, en donde varios vecinos lo demuestran con analíticas. La contaminación de los pozos coincidió con renovación del saneamiento “polo que sería necesario inspeccionalo debidamente”.

Propuestas

Como propuestas para revertir la situación, además de la puesta en funcionamiento de la Mesa do Medio Ambiente, que el concejal del área, Antón Iglesais, asegura que ya está aprobada la ordenanza , a la espera de que se adhieran colectivos; la Plataforma apuesta por elaborar, con el apoyo de profesionales especialistas, incluida la UTE y Augas de Galicia, un plan de intervención, valorando el impacto de todos los ramales del circuito sobre el conjunto, con actuaciones a corto, medio y largo plazo y cómo se hará la captación de fondos económicos. Uno de los objetivos más urgentes del plan es reducir la entrada de líquido a la depuradora retirando los aportes de las pluviales, de manantiales y regatos desde los tres principales ramales: Aldán-O Hío, Serra Ponente y resto de Cangas. Ayudaría a eliminar vertidos en la ría de Aldán, que la totalidad recupere la categoría A que perdió hace 14 años y que disminuyan los alivios de la depuradora.

Vertido detectado entre las playas de Areabrava y Loureiro. / Fdv

Respecto a la inversión realizada en la mejora de los bombeos de la subcuenca de Aldán-O Hío en el mandato anterior, aunque necesaria en el estudio señalan que no fue suficiente ya que la entrada de escorrentías y aguas blancas es tan grande que supera la capacidad del bombeo, una cuestión que Augas Limpas ya había anticipado. Respecto a las pluviales urbanas de Cangas-centro, el estudio detalla que necesita de un análisis de su potencial contaminante ya que puede ser una imprudencia verterlas directamente al mar, aunque haya otras que sí podrían.

Entorno del CEIP de Espiñeira en Aldán. / Fdv

Entre otras medidas, propone crear una brigada municipal o externalización de la actuación para implementar las obras de tipo menor, coordinación con Augas de Galicia, actualizar la ordenanza municipal sobre saneamiento, realizar una campaña de inspección de viviendas para las correctas conexiones de pluviales y crear un sello municipal de calidad medioambiental para establecimientos comerciales, empresas y viviendas con buenas prácticas.

Arqueta en mal estado en la carretera de Vilanova. / Fdv

Desde pozos contaminados por el saneamiento a pluviales en fecales

El estudio sugiere actuar de inmediato en la ría de Aldán mientras se espera por el plan de intervención, con acciones que recoge, como retirar las escorrentías de la rúa Fonte de Espiñeira, que entran en fecales; las del CEIP de Espiñeira y calles limítrofes o desconectar del saneamiento el agua descontrolada de un pozo de barrena de una vivienda en Pinténs,además de inspecciones.

Canalizaciones antiguas en el entorno de la alameda de Aldán. / Fdv

En Aldán, detecta 43 incidencias. Por aldeas, en Gandón (11): camino modificado con la Autovía, deshizo los riegos de agua, arrastrando tierras hacia la calle José Novas y atrancando la salida hacia el río Orxas; el asfaltado de la avenida José Novas no dejó un acceso para pluviales, el agua hace poza en la tapa de registro y anega el bombeo; contaminación de un pozo junto al bombeo de fecales en Fonte de Rebordelo, riego taponado en el Camiño da Gargantiña; el asfaltado del camiño da Seara no dejó los riegos para pluviales, falta de limpieza de los nacimientos del río Orxas y del monte Con de Romil; desaparición del riego de Botoque o cemento roto en la alcantarilla de la Rúa Seara que hace filtrar agua de lluvia.

Público presente que sigue las explicaciones en la presentación. / Pablo Hernández

En Espiñeira-San Cibrán (12), temen que las pluviales enganchan a fecales en la PO-315 cara al CEIP Espiñeira , cuyas pluviales y desagüe de la laguna vierten al exterior; hay múltiples defectos de pluviales en la rúa Areacova, en Fonte de Espiñeira la reja se tapona e inunda fincas; y las canalizaciones antiguas del entorno de la alameda podrían filtrar fecales. En Menduiña (8) el agua inunda la rúa Fondelo, riego de pluviales en mal estado en rúas Costa da Acea y Socotelo; alivio del bombeo en rúa do Muelle y filtraciones de coliformes en un pozo en la rúa Menduiña. En O Piñeiro (12) hay que mejorar la separativa en el portal de una empresa, se embalsa agua en la rúa da Costa y avenida José Novas, hay seis viviendas con dudas que estén conectadas a fecales, en la rúa do Piñeiro el pozo de una casa dio positivo en e.coli, tras instalar el saneamiento; hay escorrentía de pluviales en la rúa do Ghaiteiriño y canalizaciones viejas y problemáticas de pluviales en la PO-315 desde la rotonda de la vía rápida hasta Aldán.

La colocación del tendido eléctrico tiró piedras de la Ponte de Barra que obstaculizan su cauce. / Fdv

O Hío figura con 70 incidencias.En Donón (6) el río, en la depuradora, lleno de maleza; el riego del camino Cabo do Vento, obstruido; en Ponte do Barra la empresa que colocó postes de alta tensión tiró piedras del parapeto y obstruyen el cauce, hay pozos contaminados en rúas Carril y Berobreo. En Igrexario (15), está colapsado el canal de recogida de agua de la rúa Pardiñeiro; una tubería antigua filtra pluviales al saneamiento en la rúa Castiñeira, también en la rúa da Unión; casas presuntamente ilegales, de más de 30 años, en Arneles, pueden verter al río que da a la playa;y un bombeo desborda fecales con frecuencia.En Pinténs (9) escorrentía que puede ir al saneamiento en la rúa Corte das Buxas, vertido en la la playa de Arneles al extremo de la rúa da Testada, la ancestral fonte da Fontaiña, sin agua; fluye agua de un pozo en Camiño do Monte, hay frecuentes desbordamientos en rúa Cancelo a 25 metros de la playa de Pinténs. Vilanova es la que tiene más incidencias (31), el bombeo de la estrada de Vilanova desagua al regato, riego que vierte aguas grises; el “lago” que acumulaba agua para regantes en este vial fue cubierto por una placa de hormigón, saneamiento en vivendas de hace 30 años de dudosa legalidad, tres puntos de vertido en la playa do Foxo o filtraciones de fecales en la playa de Loureiro. En Vilariño, hay dudas sobre las bajantes de pluviales en la calle que va a la playa y enlaza con David Cal, en la rúa Gorgullón o en la rúa Capela, con canalizaciones antiguas de fibrocemento.

Suscríbete para seguir leyendo