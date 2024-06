Cangas aprueba sus presupuestos cuatro años después gracias a la abstención de la exalcaldesa Victoria Portas

El gobierno tripartito de Cangas (BNG, PSOE y EU) logró este viernes aprobar sus presupuestos municipales del 2024. Las cuentas, que ascienden a 19.300.000 euros son las primeras que entrarán en vigor desde hace cuatro años, pues el Concello seguía funcionando con las prorrogadas desde el 2020, en un contexto de pandemia.

Tras cortejar a la exalcadesa, Victoria Portas, incluyendo durante meses muchas de sus demandas, Portas presentó una decena de enmiendas parciales para garantizarse que todo lo que pedía se recogía en el documento a votar. Todas las peticiones de AV entraron en las cuentas gracias a que el PP unió sus votos a la propia Portas y los ediles que sostienen al gobierno local se abstuvieron.

Inmediatamente después, y tras una hora y media de intenso debate, se votaron los presupuestos que solo encontraron el voto en contra del partido mayoritario, el PP. Victoria Portas se abstuvo y los ediles del tripartito empataron la votación. En la segunda ronda decidió el voto de calidad de la alcaldesa, Araceli Gestido.

El gobierno local evitó así una cuestión de confianza, que había prometido Gestido en el caso de fracasar en este intento "para no ser cómplice de este bloqueo". Antes de la votación la propia regidora alegó que "si no se aprueban las cuentas no es un castigo para nosotros, sino para el pueblo".