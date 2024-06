Ledicia Costas enfeitiza Bueu

O Centro Social do Mar de Bueu foi escenario onte dun aquelarre, xusto uns días antes da máxica noite de San Xoán. Mais este foi un aquelarre de carácter literario e que contou coa maxia da escritora Ledicia Costas, que vén de publicar a súa nova novela, “Pel de cordeiro”. Unha historia na que están presentes as meigas, a maxia, o mundo do alén e a violencia contra as mulleres. Unha violencia que é común nos dous tempos nos que transcorre a nova historia da autora viguesa: na época final da Inquisición e no momento actual. Dous momentos históricos que ao final fan que “Pel de cordeiro” sexan dous libros nun só, tal como ela mesma explicou onte.

A presentación de onte en Bueu estaba organizada pola libraría Miranda e contou coa asistencia de máis dun cento de persoas. Foi unha presentación na que abundou o humor porque Ledicia Costas relatou parte do seu proceso de documentación, que consistiu na visita a varias meigas e algún que outro bruxo. Nalgúns casos en espazos ou gabinetes cunha decoración un tanto extravagante. Un percorrido tras o cal confesou que segue a ser unha descrida en materia de esoterismo.

Unha parte da novela está conectada coa súa propia infancia, cando recordaba como os maiores a mandaban a un bar preto da casa a buscar tabaco ou viño. Un bar que en realidade era como a sala de espera do gabinete dunha meiga, na que entraban persoas nun gran estado de alteración e que semellaban saír completamente en calma.