Santos recuerda a Caamaño sobre el refuerzo de A Guarda que Moaña lleva 4 años sin PAC

El anuncio ayer del conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, de reforzar, a partir del día 25 de junio, con dos equipos el Punto de Atención Continuada (PAC) de A Guarda, tras una entrevista que mantuvo con su alcalde, el popular Roberto Álvarez Carrero, no ha pasado por alto en Moaña en donde el domingo se cumplieron 133 semanas consecutivas de protestas ante la Casa do Mar para reclamar el regreso de las urgencias , centralizadas en Cangas, y volver a contar con el PAC que esta Casa do Mar tenía antes de la pandemia.

En relación a este anuncio de refuerzo del PAC de A Guarda, la alcaldesa, Leticia Santos, asegura que en las concentraciones siempre repiten que “no queremos ser más que nadie” y que no piden retirar servicios a otros para que los den a Moaña, “sólo pedimos que nos devuelvan el PAC como lo teníamos desde que, con la excusa de la pandemia del COVID, se lo llevaran para Cangas y nunca más lo devolvieran”.

Añade que lo que piden a Sanidade es que cumpla además con la dotación de personal que tiene que tener el centro de salud de Moaña porque aparte de no tener el PAC, se está bajo mínimos en la coberta de vacantes de bajas médicas “y eso provoca otro tipo de problemas a diario a todos los vecinos”.

En este sentido, recuerdan a la Consellería de Sanidade que Moaña sigue pendiente de recuperar su PAC cuatro años después y que se necesita que se cubran las vacantes médicas. Insiste Leticia Santos en que Sanidade no puede poner como excusa que no hay médicos “porque si quisieran liberar las agendas médicas encontrarían profesionales perfectamente cualificados para atender cuestiones que no tienen que atender los equipos médicos y habría médicos para todos y todas con normalidad”. Se refiere, por ejemplo,a profesionales de psicología, ya que el 30% de las consultas de pacientes son por cuestiones de salud mental; o de fisioterapia, porque otras muchas son por cuestiones musculares. Santos asegura que siguen sin respuesta del conselleiro a las reiteradas solicitudes de entrevista, que ahora se harán semanalmente.

Suscríbete para seguir leyendo