El gobierno de Cangas rechaza las propuestas de última hora de AV para aprobar los presupuestos

El gobierno local de Cangas dice no a las contrapropuestas que acaba de recibir de Alternativa dos Veciños a los planteamientos de última hora que realizó sobre los presupuestos de 2024, que irán a pleno el próximo viernes, a las 18.00 horas. El tripartito formado por BNG, PSOE y EU considera que las prioridades las marca el gobierno, no la oposición y que no es el momento de empezar una nueva negociación para aprobar los presupuestos, por mucho de que AV sea llave de gobierno. Pero lo más importante, es que el ejecutivo local considera que las peticiones de AV no mejoran el proyecto económico que va a pleno extraordinario.

La piscina de Cangas se quiere sacar a concurso por algo más de 430.000 euros. | // G.NÚÑEZ / Juan Calvo

El gobierno rechaza por completo la pretensión de última hora de Victoria Portas de hacer desaparecer una partida de 60.000 euros destinada a la redacción del proyecto para dedicarla a otro estudio sobre la posibilidad de municipalizar el ciclo integral del agua. Si el tripartito aceptase la contrapropuesta de Alternativa dos Veciños, el Concello no podría realizar los proyectos del entorno de O Iglesario, de las naves de Córdoba, de la capilla de San Lourenzo y de la humanización de la avenida de Ourense y A Coruña. El gobierno recuerda que las mencionadas obras son compromisos a los que se llegó con los colectivos sociales y que no puede renunciar a ellos por otro estudio. Por no hablar que existe un contrato firmado con la UTE Gestión Cangas por 20 años, que hace imposible deshacerlo sin que cueste muchísimo dinero para las arcas municipales. En la actualidad, la deuda con la mencionada empresa alcanza los 1,3 millones de euros por no respetar las condiciones del contrato en lo que a las tarifas se refiere. El tripartito consignó en los presupuestos que lleva a pleno 430.000 euros para el futuro contrato de la piscina y AV quiere que se detraiga dinero de esta partida para capitalizar una empresa pública que se haga carga del servicio.

BNG, PSOE e EU consideran que, aunque también apuestan por la municipalización, lo que no se puede hacer en estos momentos es dejar a los cangueses sin el servicio, que es lo que sucedería si se acepta la petición de Alternativa dos Veciños. “Nosotros apostamos por un servicio de calidad. Estuvimos comparando con otros municipios que tienen piscina y no se puede hacer el contrato por menos de 430.000 euros, porque el servicio quedaría desierto. Lo que nos van a pedir los vecinos es que el servicio que se preste sea de calidad”, manifiestan los miembros del gobierno local. También recuerda el tripartito que en el borrador que presentó la única concejala de AV, Victoria Portas, no aparecían para nada estas demandas. Pide que se destine al Plan de Mobilidade Urbán 45.000 euros cuando en los presupuestos que presentó ella figuraba para este concepto 17.000 euros y quiere que se elimine la partida destinada a la Oficina de Turismo porque ya está englobada en la de Turismo, contradiciendo su fórmula de partidas cerradas en la que tanto insistió.

El gobierno local no quiere empezar de nuevo otra negociación. Ya advirtió a la edil de AV que sería la última y quiere hacer hincapié en que los cangueses no pueden permitirse el lujo de retrasar la aprobación de los presupuestos de 2024 solo por razones de carácter político. BNG, PSOE y EU están muy dispuestos a seguir adelante con lo que hay y que sea después el pleno de la corporación quien dictamine, porque no se puede negar que tuvieron voluntad de negociar con AV los presupuestos. “Pero ya no se puede esperar más”.

Antes de eso, mañana miércoles, a las 19.30 horas, el gobierno presenta los presupuestos al público en un acto que acogerá el salón de plenos.

“Portas no incluyó en 2020 las viviendas de Nazaret”

Tampoco está dispuesto a admitir el gobierno la pretensión de AV para que se destine una partida significativa de dinero para las reformas de las casas de Nazaret. Considera que ahora mismo no es una prioridad en el presupuesto de este año y recuerda que en los que Victoria Portas presentó en 2022 no había ninguna partida de dinero destinada al efecto. AV pretende que se fije una cantidad para la compra de la capilla de San Marta. Asegura que con los anteriores propietarios sí se conocía cuales eran sus pretensiones económicas, 10.000 euros, pero se desconoce la cantidad de dinero que piden los nuevos dueños ya que aún no la comunicaron al Concello de Cangas. Por este motivo, no se puede asignar un partida directa a este fin sin saber el dinero que va a costar. Hay más diferencias entre las partes que se irán desvelando de aquí al viernes. Pero, en principio, no está prevista ninguna reunión más de negociación entre el gobierno y AV, formación política que decidirá en asamblea en sentido de su voto. Sí dice que no habrá moción de confianza.

