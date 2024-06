A Policía Local de Cangas (IV)

Durante a República a Garda Municipal de Cangas duplicaría os seus efectivos e nos primeiros anos do réxime franquista, cuxo brazo executor local era a Falange, esta sempre desconfiou deste corpo pola sua vinculación coas alcaldes. Xa que logo, vixilaría de perto aos numerosos corpos de gardas municipais existentes en Galicia, manifestando non ter un control efectivo sobre eles, afirmando que nalgunhas poboacións semellaban máis ben unha “guardia roja pretoriana” dos alcaldes.

No ano 1930 ingresarían na Garda Municipal de Cangas Modesto García González (Niní) e o antes mariñeiro, Manuel Miranda González (Ghatos ao lombo), sendo xa catro os axentes en servizo nesta data. Estes gardas municipais de Cangas tamén realizaban de cando en vez labores policiais, destacando o frustrado caso, ocorrido a finais do 1931, no que o garda José Piñeiro denunciaría á empregada dun dos tablaxeiros da praza de abastos, acusándoa de uso de estupefacientes e de ocultalos no propio establecemento. Non se trata dun caso do que hoxe chamamos tráfico de drogas senón que se refería ao de sustancias abortivas que estaban moi en uso (ilegal) nestas datas. Ante isto, o alcalde Francisco Eiroa ordenaría un rexistro con mandado xudicial e realizada a operación coa axuda do garda Antonio González Costas e acompañados de varias testemuñas, non conseguirían atopar cousa algunha co que este asunto ficaría en nada. Cara a mediados do 1934 presentaríase en Cangas o Inspector da represión contra o contrabando de mixtos (cerillas mixtas) quen tamén contaría coa axuda dos gardas municipais.

Relacionado co contrabando ou coa sospeita de introdución de produtos de consumo sen autorización, foi a interceptación e rexistro dun automóbil por unha parella de gardas municipais de Cangas nunha noite de comezos de xullo deste ano 1934. Segundo os datos, o coche fora detido cando se dirixía de Vigo cara a Bueu e os seus ocupantes, que se identificaron como o doutor Lenturas e o señor Canairo, ambos da Asociación Cultural Alam-Vique (en Bueu había un club de fútbol Alambique), protestarían iradamente frente ao alcalde polo intento de detención sen consideración e a extralimitación, neste caso, polos gardas municipais. Contodo, consideramos que esta información está falseada en certo modo e trasloce un intento máis de elementos da dereita, de desacreditación pública dos gardas cangueses por algún motivo, pois nin existía a devandita asociación nin tampouco estes acreditados personaxes de Bueu.

Por esta e outras cuestións relacionadas coa deteriorada orde pública e o tratamento pexorativo e vexacións aos “municipales”, en decembro de 1935 o ministro da Gobernación proporía que estes pasasen a depender do Estado no sentido de que os gobernadores pudesen contar cunha forza máis para o control da situación. Mais, esta proposta, como outra xa feita en 1932, non sairía adiante pola oposición do dereitista Gil Robles que aduciu as especiais e diversas circunstancias nas que se reclutaban os axentes, a sua escasa formación e a falta de preparación nestas circunstancias con numerosos desordes públicos.

Finalmente, coa promulgación da Lei Municipal de 31 de outubro de 1935, vaise recoñecer no artigo 157 o carácter de funcionarios (subalternos) dos gardas municipais pero seguirían subordinados aos corpos de seguridade do Estado. Nos aciagos días do golpe militar contra a República en xullo do 1936, o tenente de carabineiros do porto, o andaluz Dativo Córdoba, vai asumir en Cangas, como máxima autoridade de rango militar na vila, a declaración do estado de guerra ás 11 da noite do día 20. Fíxoo acompañado dos seis carabineiros ás suas ordes, de catorce gardas civís con números doutras vilas e dos catro Gardas Municipais existentes, Antonio González Costas, José Piñeiro Villanueva, Modesto García González e Manuel Miranda González. Estes dous últimos, segundo os relatos destas datas, destacarían logo na persecución que a nivel persoal emprenderon contra os sindicalistas e militantes republicanos que estaban reclamados e agochados para non seren prendidos. O paradoxal era que Miranda fora exmariñeiro e líder sindical da Alianza Mariñeira e cabe que a sua excesiva actuación estivese motivada polo propio interese en “lavar” o seu pasado ante as novas autoridades golpistas.

Evangelio e J. Piñeiro en 1955 / Arquivo do autor

O primeiro xefe

Por primeira vez, o Concello vai convocar en 1937 unha oposición para xefe da Garda Municipal e a praza vai ser obtida por Manuel Rodríguez Conde que vai exercer co rango de cabo 1º. Pouco máis de dous anos estivo no cargo pois o 4 de maio de 1939 sería cesado como xefe polo alcalde Antonio Fernández-Cervera González e ainda que o garda interpuxo un recurso administrativo non recuperaría o seu posto. Para sustituilo e pola vía dos destinos civís para excombatentes, accedería ao cargo Amador Núñez, sendo ainda catro os gardas ás suas ordes.

En maio de 1942, o Concello vai crear duas prazas máis de gardas que se cubren por “oposición” entre excombatentes con idade entre os 23 e 40 anos e cremos que foron Evangelio Paredes Fernández e Julio Juncal Sequeiros os ingresados. Nestas datas e a pesar do talante autoritario da Falange, os “municipales” seguían a ser obxecto dunha certa desconsideración, xa que algúns deles seguen a recibir alcumes como “O Canizo”, “Chiripa”, “O Xeniño”, ”Chingolo”... Un destes gardas, Evangelio, mesmo alcanzaría certa sona na prensa da época ao se facer fincapé no seu esaxerado empeño por facer cumprir as normas que unhas veces redundaba en xocosas anécdotas e outras en airadas reclamacións públicas como a que reproducimos.

3 O Cabo primeiro, xefe da Garda Municipal acompañado de Evangelino e Piñeiro co traxe de gala nunha procesións do Cristo a comezos dos anos sesenta / Arquivo do autor

Nestas datas dos mediados dos anos corenta é cando en Cangas se empezan a instalar algúns sinais de tránsito de vehículos e os gardas municipais téñense que pór ao día neste asunto da sinaléctica que foi algo así como ter que superar hoxe á chamada “brecha dixital”. Ainda que escaseaban os automóbiles, o Concello vai poñer xa aos gardas municipais a controlar o tránsito no entorno da praza de abastos, dotándoos para esta función dun casco, correaxe e porra de cor branca para seren vistos. As botas altas e máis un groso abrigo completaban a uniformidade e non só axudaban a aguantar as inclemencias do tempo senón que tiñan tamén como finalidade a protección ante un posible atropelo.

O seu labor cara ao público e a sua presenza nas ruas tamén era obxecto de agudo escrutinio e en marzo de 1946 en Cangas, un persoeiro local reclamaría a atención do alcalde Joaquín Sobreira Lage para que lle chamase a atención a algúns gardas municipais por vestiren prendas inaxeitadas e antirreglamentarias en horas de servizo que deixan moito que dicir na sua pulcritude e aseo. Debeu ter efecto esta requisitoria pois meses despois e a ollos dos veraneantes, os gardas municipais xa merecen a louvanza e o eloxio, deixando constancia algúns visitantes foráneos da sua marcialidade, prudencia, boas formas, atención ao servizo e regularidade no uniforme.

Xa anteriormente, no ano 1945 tíñase elaborado unha Ley de Régimen Local que vai plasmar a doutrina do Régimen, mais non toca o tema dos Gardas municipais a pesar dos criterios de depuración esixidos polos falanxistas. Despois disto, varios mandos das Gardas municipais de grandes cidades comezan a elaboración dun anteproxecto que contiña un Regulamento de mínimos que unificase os centos deles diferentes en cada concello e dotando do mesmo aos milleiros de municipios que nen sequera o tiñan. Este anteproxecto regulamentar foi entregado o 15 de maio de 1950 na Dirección General de Administración Local e a sua aprobación constituiría una conquista profesional destes Corpos, pois ata o de hoxe e a pesar da cualificada función de autoridade que teñen asignada, “foron mantidos na penumbra de todas as confusións e foron obxceto dos maiores desvíos e incomprensións”. Contiña ademáis este Regulamento a inclusión dos gardas municipais no grupo de funcionarios de Servizos Especiais, argumentando que as funcións secundarias de vixilancia eran máis propias dos gardas de paseos e xardíns, creándose ademáis unha Dirección General cunha Inspección General del Cuerpo.

Evangelio Paredes dirixindo o tráfico en 1940. / Arquivo do autor

Finalmente, o Goberno vai publicar un Decreto o 30 de marzo de 1952 (ver anexo) no que dispón que todos os concellos de España agrupen os distintos elementos, considerados como da garda municipal (axentes, serenos, vixilantes...) nun só Corpo, baixo a denominación administrativa de Subalternos de Policía Municipal. Matizamos o de administrativa pois seguirían a ser considerados como gardas, a efectos das suas ainda escasas competencias, introducindo no control dos mesmos a superior atribución do Gobernador civil e as facultades do Alcalde en segundo plano. Este decreto vai desencadear en Cangas un dos episodios máis polémicos dentro da policía local ao ordenar o alcalde e xefe local do Movimiento, Jesús Solla Oliveira, a “separación” do corpo, do xefe da Garda municipal, Amador Núñez, ao tempo que, a finais de novembro deste ano 1953, vai convocar cinco prazas de gardas municipais e unha de vixilante de arbitrios que, ao menos, descargaba aos axentes deste servizo. En abril de 1957, o Concello volve ofertar unha praza de alguacil porteiro e outra, chamada agora de Garda urbano, segundo a nomenclatura recollida no decreto de 1952. Neste decreto, entre as escasas funcións dos gardas, figuraba como prioritaria a de vixilancia e ordenación do tráfico (de vehículos) pero cabe apuntar que en 1959 só había dez automóbiles e unhas cincuenta motos rexistrados en Cangas, ainda que a maioría do tránsito era de vehículos que procedían de fóra do concello. En xullo de 1961 volven a convocarse duas prazas de gardas municipais reservadas estas ainda para os destinos civís de exmilitares.

En 1970, o Concello vai case duplicar o presuposto para o servizo de limpeza de ruas e prazas, a recollida do lixo a particulares e intentar controlar o incremento do tránsito rodado polos numerosos atropelos de peóns. A tal fin, píntanse pasos de cebra na zona da Alameda e liñas de delimitación de aparcamento. Como anécdotas aparecen recollidos os apercebimentos por parte dos gardas municipais a aqueles coches que “pisaban nas raias” ou a incongruente bronca a unha señora que non lle cedeu o paso a un coche cando cruzaba polo paso “de cebra” pois os automobilistas descoñecían a norma e, ao que se ve, os gardas tamén. Esta época vai ter unha data sinalada ao se xubilar en 1973 Evangelio Paredes, cuxa praza vai ser convocada de xeito inmediato polo alcalde.

En base a unha Lei sen executar, promulgada en novembro de 1966 e con diversas modificacións en anos posteriores, o ministro de Gobernación Manuel Fraga vai emitir por fin unha Orde o 9 de febreiro de 1976, para que se “acomoden” as retribucións dos funcionarios locais ás do Estado na que se inclúen as da Policía Municipal e bombeiros. Ainda que esta orde foi derogada, a Corporación de Cangas, presidida nesta data polo alcalde Antonio Graña, vai executar un dos seus artigos que recollía que las Corporaciones locales podrán absorber, con cargo a gratificaciones voluntarias, los aumentos que resulten como consecuencia de las modificaciones establecidas en esta Orden, sin perjuicio de los reajustes que pudieran acordar dentro de sus competencias y con sujeción a las normas en vigor. Xa que logo, todos os funcionarios do Concello van ver incrementado o seu soldo que se xustifica en acta como una gratificación recibida por el personal, que se juzga de indiscutible justicia, ya que se observa en sus cometidos individuales, un celo, una entrega y entusiasmo fuera de lo habitual, desdoblándose constantemente en su trabajo y realizando tareas correspondientes a otras áreas municipales distintas de las que le pertenecen.

Decreto de 30 de marzo de 1952

Art. 252. La Guardia municipal constituirá en cada Ayuntamiento un solo Cuerpo bajo la denominación genérica de Policia Municipal, sin perjuicio de las especialidades y denomínacíones de urbana, rural, noc¬turna, de tráfico y otras semejantes. Art. 253. I. Dentro de las superiores atribuciones del Gobernadcr civil, y de las facultades del Alcalde, como Jefe de la Administración muuicipal y Delegado del Gobierno en la localidad, la Policía munici¬pal estará bajo la dependencia de un solo Jefe inmediato. 2. A tal efecto. cuando los funcionarios sean varios, deberá establecer¬se una rigurosa jerarquía de clases en relación con las necesidades del Municipio y el volumen de las funciones, y con distribución proporcio¬nada dentro de la plantilla. Las clases de menor a mayor, según Ia importancia crecíente de cada localldad, serán, Cabo, Sargento, Subofi¬cial, Oficial, Subinspector, Inspector. EI de mayor graduación en cada Municipio ostentará el cargo de Jefe de la Policia municipal. 3. Los individuos recibirán, según especialidad, el nombre de Guar¬dias, Guardas, Agentes, Vigilantes u otro análogo. Art. 254. I. El sueldo mínimo base para los componentes de la Policía municipal será el señalado a los subalternos en el anexo. 2. Los sueldos de cada clase tendrán los siguientes aumentos respecto del mínimo: Cabos, 25 por 100; sargentos, 50 por 100; Suboficiales, 15 por 100; Oficiales 100 por 100; Subinspectores 150 por 100; Inspec¬tores 200 por 100. Art. 255. I. La Policía municipal tendrá las siguientes funciones: a) Vigilancia y ordenación del tráfico. b) Policía judicial. c) Orden públi¬co. d) Cooperación a la representación corporativa. d) Las demás que le correspondan o se le encomienden. 2. Serán auxiliares de la policía municipal los funcionarios subalter¬nos que tengan asignadas misiones secundarias de vigilancia en rela¬ción con los servicios y dependencias municipales, así como los vigi¬lantes nocturnos o serenos del comercio y particulares, porteros, vigi¬lantes del alcantarillado, electricistas y otros. Outros artigos refirense á creación dunha Inspección Xeral da Policía Municipal e ditar regulamentos sobre provisión de vacantes, ascensos, permutas...

Amador Núñez “O Jefe”

Acolléndose ao decreto de 1952 sobre a organiza¬ción das “policias municipais” (subalternos), que in¬corporaba un apartado de sanción “por defectuoso cumplimiento de sus funciones” ou incompetencia, que vén sendo o mesmo, vai ser cesado o cabo 1°, xefe da garda municipal Amador Núñez Martínez. Reticente nun principio a se enfrentar ás “jerarquías falanxistas” vai optar finalmente por presentar un re¬curso contencioso-administrativo contra esta destitución. Durante o tempo que durou o contencioso foi suspendido do cargo e pasou polo duro trance de ser ameazado e incluso agredido por dous compañeiros gardas por defender o seu posto co recurso.

Amador Núñez / Arquivo do autor

Finalmente,o 16 de xaneiro de 1954, o tribunal vai declarar nulo o seu expedente de separación do cor¬po e a comezos de agosto de 1955, despois destes anos sobrevivindo grazas á taberna familiar, Amador Núñez vai conseguir, en parte, que a resolución do contencioso interposto con¬tra o Concello ditaminase que este lle abonase 5.099.45 pts. correspon¬dentes aos dous terzos do soldo que deixou de percibir neste tempo de suspensión. Por esta e outras razóns, nos anos seguintes, Amador reci¬biría o apelativo cariñoso de “O Jefe”, retirándose no 1981 co grao de sarxento. Contodo, debeu sufrir algún tipo de sanción ao se incorporar ao seu posto pois na suba de soldos de 1978, chama a atención a notable diferencia entre o percibido por Amador e os gardas.

Semblanza do garda Evangelio Paredes

Daniel Eiroa fai en agosto de 1971 unha reseña do garda municipal Evangelio Paredes lembrando que xa a finais dos anos vinte resultaba ser un dos máis populares e admirados personaxes de Cangas ao destacar a sua actividade como “sparring” do boxeador Carmelino, despois do que se lanzou a boxear pola sua conta, resultando ser un púxil de te¬mido e irresistible “punch”. Non debeu ter moito éxito neste deporte, pois máis adiante destacaría como cantante de tan¬gos “con inimitable cadencia porteña”. Eiroa tamén conta como, casualmente, se cruzou con el na frente de guerra de Teruel e Evangelio ao oir o seu nome respostou cun vibrante aturuxo. Despois da guerra, como excombatente, ingresou na garda municipal de Cangas, destacando no labor de diri¬xir o tránsito no auténtico “pulmón” rodado da vila que conformaban nestas datas, a rua Real, a praza de abastos e a Alameda. Aquí rizaba el rizo del permanente riesgo, siendo ángel de la guarda de la calle y piloto de los cientos de vehículos que congestionaban la arteria de orillamar: Evangelio seme¬jaba un molino cuyos brazos, incansables, determinaban dos direcciones en disyuntiva: Alto! Si sigues es Ia muerte... Pasa! Por ahí a Ia vida...

