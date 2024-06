Cangas iniciará el próximo curso con 65 alumnos menos, según la reserva de plaza

La concejala de Educación de Cangas, la nacionalista Leo Gala Torres, da muestras de que controla su delegación de gobierno, que además es a la que se dedica profesionalmente como profesora. Ya cuenta con los datos de reserva de plaza de alumnos para el próximo curso en los seis centros públicos de Infantil y Primaria del municipio y, a la espera de que se formalice la matrícula, cuyo plazo es del 20 al 30 de junio, el municipio experimentara un ligero descenso de alumnado, de 65 alumnos con respecto a este curso, que el día 21 acaba para los estudiantes.

Cangas pasará de 1.290 a 1.225 alumnos en Infantil y Primaria, según los primeros datos de reserva. El colegio de Nazaret, en el casco urbano, baja de 251 a 218 con 46 niños en Infantil y 172 en los seis cursos de Primaria, frente a los 62 y 189, respectivamente del actual año académico. Castrillón, en Coiro, baja de 337 a 324, con 102 en Infantil y 222 en Primaria, cuando en el presente curso son 106 y 231. La bajada en San Roque es simbólica en un solo alumno al pasar de 278 a 277 (64 en Infantil y 213 en Primaria). El CEIP de A Rúa pierde cuatro alumnos al bajar de 159 a 155, pero, sin embargo, gana niños en Infantil, de 36 a 41 y baja en Primaria de 123 a 114.

Ya en las parroquias, el colegio de O Hío baja de 133 a 121 con 34 en Infantil (este curso son 36) y 87 en Primaria (10 menos). Por lo que respecta a Espiñeira (Aldán), pierde dos alumnos por el descenso en Primaria (de 101 a 98), pero gana uno en Infantil (de 31 a 32).

La concejala asegura que afrontan ahora un verano de reparaciones, mantenimiento y conservación durante las vacaciones escolares para poner a punto los centros educativos. En previsión está la compra de zahorra para el patio del colegio de Castrillón, el arreglo de los patios de Espiñeira, A Rúa, Nazaret y O Hío y también el arreglo del muro de San Roque. En cuanto a los comedores, que gestiona el Concello en cuatro centros, reconoce que al principio hubo problemas con la empresa de catering de la adjudicación -la misma de la Xunta en Moaña- “e foron chegando queixas que fomos resolvendo no momento”. Añade que se hicieron muchas reuniones con la empresa para llegar a acuerdos y personalmente acudió a todos los colegios, acompañada de las Anpas, para hacer las catas in situ y ver cómo funcionaba el servicio: “Fomos facendo axustes e na última reunión a verdade é que as familias estaban contentas cos cambios”. Leo Gala va a realizar una reunión final de curso para preparar todo de cara al nuevo año académico.

La concejala se queja de que cada año Educación carga a los concellos más competencias, como pasa con los comedores, obras en los colegios “que para a Xunta é todo mantemento e costa moito que fagan unha obra” y con las aulas matinales: “Para un Concello como el de Cangas es muy complicado gestionar todo esto, poñendo fondos propios que merman o presuposto”. En esta línea de exceso de cargas a los Concellos, defendió la moción en el pleno sobre las aulas matinales que desde el BNG entienden que debe ser un servicio de responsabilidad autonómica.

