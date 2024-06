La comarca coge la cámara

O Morrazo cuenta con una gran cantera en el mundo audiovisual como lo demuestran dos actos desarrollados ayer en el que se vieron estrenos de trabajos elaborados por los alumnos. En A Coruña y con la presencia del conselleiro de Cultura, Lingua y Xuventude, José López Campos, el alumnado del colegio A Rúa, de Cangas, estrenó en la Filmoteca de Galicia su documental “Na memoria do muiño”, rodado durante el curso con el último “muiñeiro” del Muiño de Fausto, en Coiro.

El estreno se realizó en el seno de la clausura del programa “Cinema en curso,” en el que se proyectaron tres filmes documentales elaborados por 59 escolares de 5º y 6º de primaria de tres centros públicos gallegos. Cinema en curso es el programa internacional de pedagogía del audiovisual, organizado por la Asociación A Bau A Qu y coordinado en Galicia por la Cinemateca de la Xunta, en el que participan territorios de España, Chile, México, Colombia, Alemania, Eslovenia, Lituania y Serbia. Además de A Rúa, participaron en la proyección los colegios Reigosa de Ponte Caldelas, con “O zoar no ar” sobre la recogida de la miel y Tenorio, de Cerdedo-Cotobade, con “Migallas de tradición” sobre la elaboración del pan artesanal en la panadería de la villa.

Alumnos, cineastas y políticos en la proyección ayer en la Filmoteca de Galicia. | // FDV / Cristina González

Los tres trabajos serán estrenados en sus respectivas villas. En el caso de Cangas, tal y como confirma la Xunta, será hoy, a las 17:30 horas en el Auditorio Municipal.

López campos se refirió al potencial del audiovisual, en el que se sustenta Cinema en curso como herramienta de expresión y formación de la juventud, ya que se practica la capacidad de atención sobre la realidad, aspecto que incide en valores como el fomento de la autonomía y de la independencia individual: “Cremos que o cinema é unha arte privilexiada para coñecer e descubrir o mundo”.

En esta edición del programa participaron en Galicia 789 alumnos y 13 docentes, además de los cineastas de tutorizaron los trabajos Alejandro Tarraf, Carla Andrade y Fon Cortizo, éste último en el caso de A Rúa, en cuyo documental participaron 22 alumnos.

Por otra parte, ayer en el IES As Barxas se celebró la fiesta del audiovisual “Ai Mo.S.A.”, en la que se proyectaron unos 16 cortos elaborados por alumnos de los centros de Marín CEIP Sequelo e IES Chan do Monte y los dos institutos de Moaña. El IES As Barxas presentó seis trabajos sobre el concepto del Ikigai, de qué es lo que te hace feliz. La profesora de Plástica en As Barxas, Luz Beloso, asegura que de Marín proyectaron cortos como “Os mariñeiros de Marín” sobre los cambios en la cultura marinera y “Por narises”, un videopoema sobre la igualdad y sobre Ramón Otero Pedrayo. El festival finalizó con una proyección virtual de trabajos de As Barxas y A Paralaia con siete gafas “oculus”.