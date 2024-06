El FICBueu celebra hoy una sesión solidaria de cortos a favor de Palestina

El Festival Internacional de Cinema de Bueu (FICBueu) organiza hoy una sesión solidaria con Palestina, que incluye la proyección de varios cortometrajes dirigidos por mujeres palestinas que forman parte de la iniciativa “Another Gaze”. Será en el Centro Social do Mar a las 20.00 h y la recaudación se donará a Medical Aid for Palestinians. La sesión de hoy incluye las cintas “Road to Palestine”, “Your father was born a 100 years old, and so was the Nakba”, “The silent protest: Jerusalem 1929” y “Electrical Gaza”.