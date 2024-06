Grumetes que se embarcan en la de Purro.

El antiguo astillero de Banda do Río, más conocido como la de Purro, es ya un punto de parada obligada para los escolares, como los que vinieron ayer desde Pontevedra. Un lugar ideal para conocer mejor la construcción tradicional de barcos en el que se puede considerar como el último santuario de la ría de Pontevedra. Un buen lugar para embarcarse.

Los felices 56 de Félix Juncal

Nos soplan que hoy está de cumpleaños el alcalde de Bueu. Y si no nos fallan las cuentas él tendrá que soplar 56 velas. Aunque si a alguno le dejasen suponemos que preferiría darle 56 tirones de orejas. Pero es inevitable: son las cargas del cargo, que decía su antiguo concejal de Facenda. Nosotros no queremos tirarle de las orejas, aunque bien pensado el hecho de ser hincha del Atlético de Madrid sería un motivo más que justificado. Simplemente le deseamos feliz cumpleaños y que se estire un poco e invite a una ronda en un furancho.

Ese extraño mundo que vivimos

En este extraño mundo la Policía de Cangas echa un pulso al gobierno y la Audiencia de Pontevedra genera problemas donde no los había. Mientras, Sabina se casa, las infantas se divorcian y la ultraderecha sigue encontrando caminos, seguidores de esos que buscan un profeta en una tierra que no fue prometida. En Cangas, el gobierno multiple viajó a Pontevedra para ser recibido por el presidente de la Diputación de Pontevedra, Luis López, a las 15.30 horas, que no es taurina, pero si para un duelo al sol. Menos mal que era bajo cubierta y que la munición, como mucho, eran balas de hielo.

Suscríbete para seguir leyendo