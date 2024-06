La Diputación asfaltará la vía Espíritu Santo tras cambiar el Concello el saneamiento

“En principio, buena disposición para colaborar”, dijo la alcaldesa de Cangas, Araceli Gestido (BNG) al término de la reunión que ayer a las 15.30 horas tuvo con el presidente de la Diputación de Pontevedra, Luis López (PP) y a la que asistió acompañada por el concejal de Urbanismo, Antón Iglesias (BNG) y la concejala de Obras y primera teniente de alcaldesa (Iria Malvido). Más desconfiada se mostró al edil socialista, aunque no pudo por menos que apreciar el hecho de que Luis López había dado el visto bueno a dos reivindicaciones esenciales ahora mismo para Cangas en materia de infraestructuras: el compromiso de asfaltar la calle Espíritu Santo en los tramos donde se actúe para reponer el saneamiento y en la senda peatonal para Herbello-A Madalena. El convenio para la segunda fue remitido ya ayer al Concello para su firma, con el fin de que comprometiera su 20% de una inversión total que alcanza los 1,3 millones de euros. Luis López también dijo sí a estudiar la posibilidad de establecer una plataforma única en O Iglesario, en O Hío, para lo que el Concello aportará el anteproyecto realizado en su día por los vecinos. Según Araceli Gestido, el presidente de la Diputación de Pontevedra se prestó a estudiar la cuestión. Más distante estuvo a la posibilidad de establecer un convenio para el mantenimiento de O Facho, cuestión planteada por el gobierno cangués, aunque tampoco hubo un no rotundo. Y no se cerró el presidente de la Diputación a la petición del tripartito de financiar la construcción de aceras entre la escola infantil A Galiña Azul, en O Hío y el CEIP de O Hío.

Después hubo fuego artificiales por parte de la Diputación de Pontevedra, que tuvo a bien de comparar lo invertido este año con el anterior en Cangas y anunciar que la junta de gobierno de la Diputación aprobará dos subvenciones dentro del Plan+Provincia, por un valor de 850.000 euros, para la mejora de carreteras y la humanización de la Praza da Estrela, obra que incluyó el gobierno en el citado plan. Luis López anunció que de los casi 1,2 millones de euros del programa +Provincia, más de 70.000 euros que lo que recibió Cangas el año anterior, también habían que mencionar el Plan Extraordinario de Infraestructuras Deportivas (152.000 euros) y del convenio para la mejora de la EP 1002 (Herbello-A Madalena), lo que supondrá una inversión total de 2,3 millones de euros de la Diputación en O Morrazo. Dentro del Plan +Provincia se encuentran los asfaltados en lugares de Espiñeiro, Longán, Rodeira, Cunchido y A Madalena y otros 343.000 euros para ejecutar el proyecto de reurbanización y humanización de la Plaza da Estrela, unas inversiones que se completan con otros ya aprobados anteriormente en el ámbito de la línea 1 de Plan +Provincia, como son la suministración de un camión de baldeo (54.000 euros) o la suministración de las rejas para la fuente de María Soliña (7.700 euros). También destaca la Diputación que el Concello de Cangas recibió una aportación de 147.000 para el servicio de limpieza y desbroce y otra de 90.000 para la programación de las Fiestas del Cristo, dentro de la Línea 2 de apoyo al gasto corriente. Además, Cangas contará con dos trabajadores por un importe total de 33.800 euros a través de la línea 3 para el fomento del empleo. Asimismo, al amparo de la línea 4 para la redacción de proyectos transformadores, recibirá 29.000 euros para diseñar la transformación de la movilidad en Gruncheiras, Verín.

