El centro de salud y el colegio de Farmacéuticos ofrecen una charla sobre el mosquito tigre

El centro de salud de Cangas está muy involucrado con las charlas informativas de asuntos sanitarios que afectan a la población del municipio y en colaboración con el Grupo Berbés del Colegio de Farmacéuticos de Pontevedra y con la Concejalía de Servicios Sociais, organiza una charla sobre el mosquito tigre para el día 18 de junio, a las 17:30 horas en el salón de plenos.

No hay que olvidar que el primer ejemplar de este mosquito tigre en Galicia, que puede transmitir los virus del dengue, el chikungunya o el zika, fue detectado por un particular en Moaña en agosto del año pasado. Provocó mucha alerta, pero las autoridades en seguida se encargaron de calmar a la población porque no está confirmado que aquí transmitan esas enfermedades que, por contra, sí se extienden por las zonas tropicales de Asia de donde procede el insecto.

La charla en Cangas será impartida por los farmacéuticos Miguel Leirós Nieves y José A. Fornos Pérez y la médica de familia en el Centro de Salud de Cangas Ángela Nieto Toscano.

En la charla se abordará cómo identificar al mosquito tigre, lugares en los que suele estar presente, uso de la aplicación Mosquito Alert, cómo distinguir su picadura de la de otros insectos o cómo prevenir y tratar las mismas. Además, se abordará cuándo es especialmente necesario acudir al Centro de salud por ésta u otras picaduras.