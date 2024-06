Cangas solo garantiza socorristas para el verano en Rodeira, Nerga y Areabrava por falta de presupuesto

Cangas tendrá socorristas desde principios de verano, pero solo en tres de las seis playas con bandera azul (Rodeira, Nerga y Areabrava), teniendo que renunciar a izar la enseña en Liméns, Menduíña y Areamilla por falta de presupuesto. A última hora, el Concello ha optado por echar mano de la lista de candidatos, como en años precedentes, para reducir plazos administrativos y evitar quedarse sin servicio hasta el mes de agosto, como alertó el PP. El Gobierno local confía en que, bajo esta fórmula, habrá socorristas desde principios de julio.

La concejala de Facenda e Persoal, Xiana Abal, explica que en el mes de enero la Xunta solía convocar las subvenciones para contratar socorristas, sufragando la mitad de los necesita Cangas para atender sus seis playas con bandera azul. Tras dos meses de espera, “tomamos a decisión de externalizar o servizo, porque tamén había moitos informes desfavorables de que non se podía facer contratación temporal”. Con el procedimiento administrativo abierto, el tripartito conoció por la Fegamp el anuncio de que iban a sacar esa subvención y “o que fixemos foi paralizar a contratación e valorar se con esa subvención poderíamos contratar os socorristas, pero non foi así porque é por concurrencia competitiva e dan un máximo de 40.000 euros”.

La edil asegura que el Gobierno local estuvo “valorando que facer para poder dar o mellor servizo” y prestarlo desde principios del verano en todas las playas de bandera, pero ahora ya no puede acceder a la subvención, “e o que imos facer é contratar persoal como se fixo todos os anos”, aunque no podrá atender las seis playas, “senón só tres, porque a outra metade a cubriríamos con esa subvención que agora non nos chega".

Al mismo tiempo, el PP alertó de que el Gobierno liderado por el BNG estaba causando “incertidumbre” entre los socorristas que tenían previsto trabajar este verano en Cangas y de poner en riesgo la seguridad de los bañistas por la incapacidad de gestión del tripartito.

