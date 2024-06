AV enmienda el presupuesto, en el que echa en falta sus demandas de servicios públicos y más ayudas sociales

El presupuesto de Cangas para 2024 que la concejala de Facenda e Persoal, Xiana Abal, presentó ayer a los grupos de oposición no convencen ni al PP ni a Alternativa dos Veciños (AV), que expresaron sus reparos al documento y advierten que no recogen sus prioridades y demandas. El malestar de los populares parte de las formas, por no ser invitados a las reuniones previas para conformar el presupuesto, y el de AV, por el fondo, al no recoger muchas de las principales peticiones que le trasladaron durante el proceso de negociación. Se resumen en el rechazo a la privatización de servicios y recuperación de los que se gestionan de forma indirecta, facilidades de acceso a vivienda pública, defensa del patrimonio, mejora de la movilidad urbana, proyectos y estudios relativos al contrato del ciclo integral del agua, medidas de conciliación y ayudas sociales o un plan de turismo sostenible, entre otros. Con esas enmiendas, la formación que lidera Victoria Portas busca una “reorientación de prioridades e subsanación de erros que presenta o borrador de orzamentos para 2024”.

Alternativa anuncia una decena de “enmendas parciais” que deben aceptarse antes de la comisión informativa. Considera “fundamental” un procedimiento participativo con la inclusión de propuestas, antes de elaborar el proyecto, que “emanan das diferentes mesas e consellos”, que deberían reunirse con antelación para tratarlo y emitir informe, porque “a participación de todos os axentes sociais e a veciñanza en xeral é para nós fundamental”. Insiste en la “falta de transparencia, así como unha insuficiente negociación para a elaboración dos mesmos co resto dos grupos municipais”, y con sus alegaciones pretende “reorientar as prioridades de gastos, enfocándoas cara ao cambio para un modelo de vila que poña aos seus veciños e veciñas no centro das políticas públicas”, incluyendo las mociones aprobadas por el Pleno. Afirman que las propuestas que ha hecho llegar al Gobierno tripartito en los dos últimos meses “se ignoraron, a pesar de que publicitaron de forma continuada a súa inclusión nos medios” de comunicación.

Representantes de AV se reunieron tras la celebración de la junta de portavoces y enfatizaron que “nunca vamos a defender a privatización dos servizos” y que respaldan y promueven su gestión directa por el Concello. “Ningunha administración debería xestionar de forma indirecta ningún servizo. O modelo privatizador conleva unha maior comodidade, pero un mínimo compromiso dos xestores públicos”, avisan, con la contratación de socorristas o la gestión de la piscina “A Balea”, entre otros, como telón de fondo. “Para nós avogar pola privatización, é decir, pola xestión preferente do público por parte do sector privado é incompatible coa defensa do interese xeral”, avisan.

También pide la formación de Victoria Portas “seguir aumentando o banco de vivenda”, y considera “imprescindible a rehabilitación das primeiras de alugueiro social do noso concello, as vivendas de Nazaret”. Con respecto a la piscina municipal, acepta que se siga pagando a la empresa “ata o día que se teña a empresa pública” para gestionarla, pero critica que desde que se aprobó en Pleno ese modelo de gestión, “nada se fixo”, y demanda que la moción plenaria que presentó AV en ese sentido “sexa levada a Pleno polo Goberno coa aprobación do inicio do expediente e a designación nos orzamentos do capital social de dita empresa”.

Sobre la rescisión del contrato da UTE Gestión Cangas, que se encarga del servicio del ciclo integral del agua, “nada se fixo ata hoxe” con el mandato plenario, “polo que se ten que contemplar nos orzamentos, de forma nominativa, a contratación dunha empresa que realice os cálculos de dita rescisións e o estudo sobre as obras realizadas pola mesma a cargo do plan de inversión, ao igual que o seguimento do resto do contrato ata a rescisión”.

Otra exigencia que traslada la exalcaldesa al Gobierno tripartito es la mejora del Plan de Mobilidade Urbana e Sostible (PMUS), que debe ser “máis ambicioso” y disponer de partida presupuestaria para hacerlo realidad. Igual postura sostiene sobre las “medidas de conciliación”, que deben traducirse en partidas presupuestarias para el “Aula matinal”, que demandan las familias, en incentivar el deporte desde la edad escolar a través de las Escolas Deportivas, dinamizar el comercio local o elaborar un Plan de Turismo Sostenible, recalca Portas.

El PP se siente excluido de las negociaciones

El PP se siente como el “convidado de piedra” de la reunión para tratar sobre el presupuesto, de cuyas negociaciones entre el Gobierno tripartito y AV se enteró por la prensa “a mediados de marzo”, y lo confirmó en el Pleno, al igual que su traslado a colectivos sociales y la plantilla municipal. Todo ello mientras el Ejecutivo que lidera el BNG “discrimina ao grupo maioritario da Corporación, sen facilitarlle a máis mínima información ou documentación, nin invitalo a participar no documento”, denuncian.

Su primer contacto con el documento fue la semana pasada, el día 3, cuando les remiten “unha folla de cálculo de Excel coa proposta de ingresos e gastos, coa intención de que asistamos a unha xunta de voceiros e que opinemos sobre os orzamentos”. Consideran esa documentación “totalmente insuficiente para ter un mínimo análise da proposta”, y echan en falta la liquidación del presupuesto 2023, la Conta Xeral de 2023, “que xa debería estar presentada en comisión informativa”. Concluyen que “non interesa que o Partido Popular teña coñecemento do orzamento nin participe o máis mínimo nun proceso de negociación” del que se sienten excluidos, que el Gobierno local juega “coas cartas marcadas” y que le servirá al tripartito para seguir “practicando a política victimista, dicindo que o PP non axuda a este Goberno”.

Pleno extraordinario el día 21, previa exposición pública

“Temos a responsabilidade de presentar o orzamento e presentámolo con espíritu constructivo”, manifestó la alcaldesa, Araceli Gestido, tras la junta de portavoces. Anuncia que intentarán “poñer luz nalgunhas sombras” que, advierte, "Alternativa cre que hai” y en las que está trabajando la concejala de Facenda e Persoal. Xiana Abal también hace una “valoración positiva” de la reunión y argumenta que no aparecen partidas nominativas para evitar las “consecuencias negativas” para Cangas, como sucedió con presupuesto de 2020, aprobado en plena pandemia de Covid, prorrogado los últimos cuatro años y con partidas inoperativas. En todo caso, asegura que las principales demandas están recogidas en partidas genéricas. La intención de tripartito es convocar ya la comisión informativa –AV presentará ahí las enmiendas para que “recapaciten e as acepten”– y exponer al público el documento en días previos a su debate en un Pleno extraordinario, que está previsto celebrar el viernes 21. No es seguro que se incluya la Conta Xeral de 2023, que probablemente se tratará en una sesión posterior. Xiana Abal defiende que “non é un orzamento político, senón técnico”, que responde a las necesidades actuales de Cangas y que confía aprobar con el apoyo de AV.

