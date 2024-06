Últimas noticias hoy en directo de O Morrazo

La federación gallega expulsa a la Asociación Alfombras de Bueu y se cruzan denuncias

El cisma en el alfombrismo gallego, que se remonta a mediados de 2022, vivió un nuevo capítulo este fin de semana. La Federación de Alfombristas de Galicia –antes llamada Federación de Asociacións de Alfombristas Galegos de Arte Efémera (Fagaarte)– aprobó por unanimidad en una asamblea celebrada en Ames expulsar de su seno a la Asociación Cultural Alfombras de Bueu, presidida por Carmen Santos y de la que forma parte el anterior presidente de la federación, Manuel Alonso, que además es su marido. La junta directiva argumenta que el colectivo bueués “non respecta os valores do alfombrismo” y le acusa de “causar multitude de problemas co resto de asociacións de Galicia dende hai máis dun ano”. Todo indica que no será el último episodio de esta polémica porque las dos partes tienen denuncias cruzadas por distintos motivos.