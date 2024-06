El PP gana con claridad en la comarca, pero BNG y PSOE arañan 14 mesas en Cangas y Moaña

El PP fue el gran triunfador en O Morrazo de las elecciones al Parlamento Europeo celebradas el domingo, al imponerse con claridad en los tres concellos. En Cangas, los populares vencieron en 23 de las 33 mesas a las que estaban llamados los electores y en el conjunto de los nueve colegios. El PSOE le sigue en este escalafón con victorias en cinco mesas, y el BNG, en cuatro, aunque por estrecho margen de votos La igualdad fue máxima en una mesa del IES Rodeira, hasta el punto de que PP y PSOE empataron a 95 sufragios con los nacionalistas pisándoles los talones, con 91. En Moaña el PP ganó en 12 colegios de los 17 en liza, el BNG se llevó tres y el PSOE dos. En lo que respecta a Bueu, los populares ganaron tanto en los 12 colegios como en las 17 urnas que se abrieron a la cita con los electores.

La victoria del PP fue nítida en Cangas, aunque desigual según las zonas del municipio. La más contundente, en la parroquia de Aldán, tradicional feudo de los populares y cuna del líder de la formación José Enrique Sotelo. En las urnas de Espiñeira, el Partido Popular dobló a cada uno de sus principales rivales, y también logró un amplio margen en las dos de Monte Carrasco, donde ejerce su derecho a voto la concejala y diputada autonómica Dolores Hermelo. El PSOE le adelantó en tres mesas de Rodeira, dos de Nazaret y una del Auditorio, donde vota la concejala Iria Malvido. El BNG fue primero en dos mesas de Rodeira, donde vota la alcaldesa Araceli Gestido, una del Auditorio y otra del Ceip de O Hío, parroquia de habitual apoyo nacionalista.

El concejal moañés del BNG Kevin González era el único candidato de la comarca en las elecciones europeas. / FdV

En Moaña el PP fue la fuerza más votada este domingo, alcanzando un 34,45% de los sufragios y 2.940 votos. Fue una importante subida del partido que volvió a lograr más apoyos en toda España, pues en las europeas del 2019 los populares habían sido segundos con el 25,95% de los votos en la villa. Entonces había ganado un PSOE que estaba en el momento dulce y que había recabado el apoyo del 28,03% de los votantes moañeses. Este domingo el PSOE cayó hasta la tercera fuerza y se tuvo que conformar con un 24,33% y 2.077 votos. El BNG, por su parte, fue la segunda opción entre los moañeses subiendo más de seis puntos desde las anteriores europeas y alcanzando un 27,74%, lo que suponen 2.360 votos.

El Bloque, dentro de la coalición Ahora Repúblicas que compartía con ERC y EH Bildu, llevaba al único candidato de la comarca, el concejal moañés Kevin González, que concurría en el puesto 54. La formación nacionalista ganó en su municipio en el colegio del Alto da Praza de Abastos, en el de la Casa da Cultura de San Martiño y en el del IES As Barxas, con solo cuatro votos de margen sobre un PP que se llevó el resto de centros de votación con excepción de dos de los tradicionales feudos socialistas: El CEIP A Guía y el Clube de Xubilados de Domaio, en donde es habitual que el PSOE lidere.

La teniente de alcalde de Bueu, Isabel Quintás (PSOE), presidió una mesa electoral en la Escola Náutica. / GONZALO NÚÑEZ

En Bueu fue el único municipio en el que el PP venció en todas las mesas electorales y obtuvo un total de 2.050 votos. Los populares prácticamente doblaron al PSOE, que esta vez fue la segunda fuerza política en el municipio con 1.143 apoyos, y al BNG, que consiguió 1.025. La ventaja del PP fue muy amplia en todas las mesas electorales. Las únicas en las que hubo cierta emoción fueron las del IES Johan Carballeira, en la que el PP sacó 126 papeletas y el PSOE se le acercó con 119, y en el colegio de A Pedra, donde los populares obtuvieron 101 votos y el BNG se quedó a 13 de diferencia, con un total de 83. En algunos locales la diferencia fue tan amplia que el PP consiguió más votos que el BNG y PSOE juntos. Fue el caso de las dos mesas del colegio de A Torre-Cela, Igrexario-Cela, Cabalo y Sanamedio.

La jornada transcurrió sin incidentes reseñables, más allá de la reposición puntual de papeletas y cierta tensión en Cangas por la polémica en torno a la participación de la Policía Local en el operativo, que se realizó con normalidad.

VOX es la cuarta opción de los electores de Bueu y Moaña, mientras Sumar y Podemos le ganan en Cangas

PP, PSOE y la coalición en la que concurría el BNG coparon la inmensa mayoría de los votos de los morracenses en los comicios de este domingo. En cuanto al resto de formaciones que obtuvieron representación en el Parlamento Europeo, VOX no logra despegar en Galicia. En O Morrazo quedó muy lejos de los tres grandes. Eso sí, fue la cuarta opción más elegida en Bueu, con 138 sufragios y en Moaña, con 266. En Cangas quedó por detrás también de Sumar y de Podemos y no pasó de los 297 apoyos. La candidatura de la plataforma de la vicepresidenta Yolanda Díaz tampoco despega en su comunidad y O Morrazo no es una excepción. En Cangas logró ser cuarta fuerza pero solo con 453 apoyos. Cerca quedaron sus antiguos aliados de Podemos con 343 votos. En Bueu Sumar fue quinta con apenas 110 apoyos y le siguió Podemos con 104. En Moaña, por su parte, Sumar repitió en el quinto puesto siendo la elección de 243 vecinos. Podemos le siguió con 177 papeletas. En cuanto al partido Se Acabó la Fiesta, del agitador en redes sociales Alvise Pérez, fue la séptima opción más votada en los tres concellos de la comarca. Los cangueses le dieron 219 votos, los moañeses 161 y los bueueses un total de 87. La participación fue bastante baja, en consonancia con lo ocurrido en el resto del Estado. En Moaña votaron el 52% de los electores, en Cangas el 50,09% y en Bueu solo acudió a participar el 47,61% de los vecinos llamados a las urnas.

