Sanidade muestrea 39 playas de O Morrazo y solo O Salgueirón suspende el primer examen

Oficialmente el verano aún no ha comenzado, pero eso no impide que la Consellería de Sanidade haya empezado con las analíticas a las aguas de baño de las playas que forman parte de su censo oficial. La primera ronda de controles en la comarca de O Morrazo deja únicamente un suspenso: O Salgueirón, en Cangas. En el primer muestreo los resultados de Escherichia coli (E.Coli) y enterococos intestinales superaban los máximos permitidos. No obstante, en los dos análisis posteriores los parámetros volvían a estar dentro de la normalidad.

Los controles de Sanidade de momento abarcan a un total de 39 playas: quince en Cangas y doce tanto en Bueu como en Moaña. Una lista que crecerá en las próximas inspecciones cuando se incluyan las cuatro de la isla de Ons, dentro del Parque Nacional Illas Atlánticas. La comarca de O Morrazo acumula tres años consecutivos con un pleno: al final de cada temporada estival sus 43 playas consiguen la calificación de excelente.

El conocido como muestreo 0 se realizó durante la primera quincena de mayo. Según la normativa, el nivel de E.Coli no puede superar el umbral de 800 NMP por cada 100 mililitros y en el caso de los enterococos el límite máximo es de 500. En ese primer control la única zona de baño que rebasó estos topes es la de O Salgueirón –entre Frigoríficos del Morrazo y la antigua fábrica de Massó, según el mapa de Sanidade–, con 1.100 de E.Coli y 560 de enterococos. Estos índices obligan a colocar un cartel informativo en el que se recomienda no bañarse. O Salgueirón fue analizada dos veces más y ambas la situación ya volvía a estar dentro de lo normal, con un resultado de solo 9 en las dos categorías.

El resto de playas que se analizan dentro del término municipal de Cangas son Areabrava, Areacova, Areamilla, Arneles, Barra, Castiñeiras, Francón, Liméns, Melide, Menduíña, Nerga, Pinténs, Rodeira y Vilariño. Los controles realizados hasta la fecha constatan la excelente calidad de sus aguas y, aparte del primer suspenso de O Salgueirón, el nivel de contaminación microbiológica más alto detectado fue en la primera analítica en Liméns, con 120 de E.Coli. Aún así, muy lejos del tope máximo con el que se recomienda no bañarse.

Este verano en Cangas ondearán un total de seis banderas azules: Arebrava, Areamilla, Liméns, Menduíña, Nerga y Rodeira.

Toque de atención en Agrelo

En el Concello de Bueu todos los arenales han aprobado las analíticas realizadas hasta la fecha. No obstante, esas analíticas ponen de relieve que Agrelo reincide un año más en sus recurrentes problemas. El primer muestreo dejó niveles de contaminación microbiológica muy bajos (53 y 9), pero en los dos siguientes los índices aumentaron: 360 de E.Coli y 140 de enterococos en el segundo y 160 de E.Coli en el tercero. Datos dentro de lo permitido, pero que suponen un toque de atención.

La otra playa en la que se detectaron niveles más altos que en el resto es la de Banda do Río, que por tercer año consecutivo contará con bandera azul. En los dos exámenes realizados hasta la fecha el registro de E.Coli llegó hasta 160.

Las zonas de baño en Bueu que forman parte del censo oficial de la Consellería de Sanidade se completan con Area de Bon, Beluso, Lagos, Lapamán, Loureiro, Mourisca, Pescadoira, Petís, Portomaior y Tuia. A ellas hay que sumar las cuatro de Ons: Melide, As Dornas, Area dos Cans y Canexol. Y de todas ellas las que cuentan con bandera azul, además de la citada Banda do Río, son Area de Bon, Lagos, Lapamán y Portomaior.

En lo que respecta a Moaña, la playa de A Ribeira fue la única que arrojó un nivel de contamimación microbiológica que la acercaba a un posible cierre. En el muestreo 0 el índice de E.Coli fue de 530. En el segundo bajó a 120 y en el tercero, realizado hace una semana, repuntó a 150. En A Xunqueira el primer control también destacó por encima de la media, con 210 en E.Coli.

El municipio moañés solo cuenta con la bandera azul en O Con, donde los datos de las dos analíticas realizadas son muy positivos.

Ocho arenales sin los malos humos del tabaco Hasta ocho playas de la comarca de O Morrazo forman parte de la red “Praias sen fume” que promueve la Consellería de Sanidade. En estos espacios no se permite fumar en todo el arenal (con la excepción de las zonas al aire libre de los chiringuitos situados sobre la playa). Las zonas de baño sin los malos humos del tabaco son Lapamán, Portomaior, Lagos y Area de Bon en el Concello de Bueu y Melide, Barra, Nerga y Liméns en Cangas. El objetivo de esta iniciativa es contribuir a cambiar la percepción social sobre el tabaco, reforzar el “papel modélico positivo de los adultos ante la infancia y la juventud” y concienciar que fumar es la primera causa de mortalidad evitable. La participación de los concellos en esta red es voluntaria y la adhesión obliga a señalizar estos espacios como lugares sin humo con el material que aporta la Dirección Xeral de Saúde Pública (banderas, carteles...) y a desarrollar actividades y acciones “encaminadas a lograr una sociedad libre de tabaco”.

