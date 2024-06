El IES Illa de Ons volta á súa revisión feminista e actual dos “Miserábeis”, que reestrea en Pontevedra

Hai xusto cinco anos, poucos meses antes de que a pandemia da COVID-19 entrase de cheo nas nosas vidas, o IES Illa de Ons estreaba unha revisión do clásico “Os Miserábeis” do escritor francés Víctor Hugo. Unha revisión en clave feminista, contemporánea e transgresora. Agora esa montaxe, novamente actualizada, volta aos escenarios coa participación de máis dun cento de intérpretes entre alumnado, docentes, persoal administrativo, familiares e incluso algúns profesores xa xubilados. Esa reestrea será o vindeiro domingo 16 de xuño no Pazo da Cultura de Pontevedra a partir das 18.30 horas.

O centro educativo bueués leva traballando todo o curso neste proxecto, un traballo que ademais faise fóra do horario lectivo. “É un proxecto interdisciplinar, no que apostamos por un enfoque íntegral do currículo e por unha aprendizaxe cooperativa e competencial a partir da posta en escena dunha obra de teatro musical”, explican desde o instituto de Bueu. A famosa creación de Víctor Hugo convértese así nun excelente proxecto pedagóxico para educar na igualdade e nas competencias de carácter intelectual e socioemocional ao alumnado de 1º a 4º da ESO, con idades comprendidas entre 12 e 16 anos.

Nesta lectura innovadora e actualizada do clásico de Víctor Hugo abórdase a revolución feminista, a loita polos ideais, a denuncia das desigualdades sociais, o valor da educación como orixe de toda revolución, o dramatismo e a esperanza inherentes á loita polos ideais.

Aproveitando a celebración do Día da Muller de 2019 o instituto bueués xa presentará un pequeno adianto da súa montaxe nos actos oficiais do 8-M no Centro Social do Mar de Bueu. Posteriormente, en xuño foi a súa estrea oficial tanto no Auditorio de Cangas como no propio centro social de Bueu.

Ese traballo foi merecedor do 1º Premio de Innovación en Dinamización Lingüística da Xunta de Galicia e do primeiro premio na categoría de Educación en Valores dos III Premios Provinciais á Xuventude da Deputación de Pontevedra, ambos recoñecementos en 2019.

Esta nova posta en escena despois de cinco anos supón unha ocasión inmellorable para asistir a un proxecto educativo que inclúe áreas de formación do profesorado “que pretenden situar a Galicia á vangarda do ensino”. Aspectos como a educación dixital, inclusión, aprendizaxe cooperativa, fomento da educación artística ou a aplicación coordinada e transversal dos contidos curriculares.