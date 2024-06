La Federación de Alfombristas de Galicia expulsa a la Asociación Cultural Alfombras de Bueu

La Federación de Alfombristas de Galicia -antes llamada Federación de Asociacións de Alfombristas Galegos de Arte Efémera (Fagaarte)- ha decidido expulsar a la Asociación Cultural Alfombras de Bueu en una asamblea celebrada este fin de semana en la localidad de Ames. La decisión se adoptó por unanimidad y, según la nota difundida por el colectivo, se basa en que el colectivo expulsado “non respecta os valores do alfombrismo” y por “causar multitude de problemas co resto das asociacións de Galicia dende hai máis de un ano”. Una decisión que es una derivación del conflicto abierto en el seno del alfombrismo gallego en el verano de 2022, con peticiones de dimisiones y bloqueos que finalmente derivaron en la elección de una nueva junta directiva, que ahora está presidida por el arquitecto Carlos Henrique Fernández Coto, que también es presidente de la Asociación para a Defensa do Patrimonio Cultural Galego (Apatrigal). El primer presidente de la federación era Manuel Alonso, directivo a su vez de la Asociación Cultural Alfombras de Bueu.

La directiva de la federación asegura que existen hasta 16 motivos que “xustifican” la expulsión de la Asociación Cultural Alfombras de Bueu, entre los que destacan la “disposición de importantes cantidades de dinero de la cuenta bancaria sin justificar”, siendo aún presidente de la federación Manuel Alonso (un dinero que finalmente fue reintegrado unos días después); realizar viajes privados en el nombre de la federación sin conocimiento de la propia junta directiva; ocultar las actividades de la asociación de ámbito estatal Coordinadora Internacional de Alfombristas (Cidae), de la que la federación es socia; “mentir reiteradamente” en las asambleas de la federación para “beneficio personal” y ante los medios de comunicación “para crear confusión”; crear redes sociales falsas suplantando la identidad de la federación; realizar alfombras usando la imagen corporativa de la federación sin conocimiento de la junta directiva; “obstaculizar” la entrada de otros alfombristas en la federación y citan el caso de la otra asociación de Bueu, Cunchas e Flores; y “boicotear” varias asambleas utilizando a personas no federadas.

La federación gallega está actualmente compuesta por las entidades Alfombristas de A Estrada, Alfombristas de Ames, Burela Floral, Cunchas e Flores de Bueu, Corpus As Monxas de Ponteareas, Moaña Antiqua y Ondiñas Mainas de Rianxo.