Un vídeo para presumir de la Moaña de las “mil y una experiencias”

“El que no visitó Moaña todavía no conoce el único lugar de la Tierra que lo tiene absolutamente todo”. Así empieza el primer vídeo turístico de la historia de esta villa que ayer fue presentado por la edil de Turismo Coral Ríos y la técnica de este departamento, Alexandra Franco. Con el lema “O mellor lugar para vivir”, el spot fue estrenado ante representantes de distintos colectivos sociales y culturales del municipio así como de asociaciones de vecinos de las distintas parroquias. La escritora Anna R. Figueiredo se encargó del guión, el realizador audiovisual moañés Andrés Hermelo hizo realidad el proyecto y la actriz de la localidad Nerea Portela puso la voz en off.

El vídeo, que se estrenó entre aplausos de los asistentes, servirá para fomentar el turismo en la localidad y se difundirá a través de las redes sociales. Además, Ríos explica que busca también “subir la autoestima de los moañeses. Al verlo nos sentimos orgullosos de ser de Moaña”. Puso en valor el trabajo de los que no nacieron en la localidad, como la técnica de su departamento “pero nos hicieron ver desde fuera toda la riqueza que tenemos y la necesidad de promocionarla”. Y es que la propia Alexandra Franco señaló que “Moaña tiene algo que enamora”.

La pieza, de unos tres minutos, recorre playas, bateas, pruebas de traineras, vistas del puente de Rande o senderos fluviales como el de las fervenzas del río de A Fraga. También sirve para promocionar eventos como el Festival de Jazz, el Festival Intercéltico do Morrazo, las verbenas o la feria medieval Moaña Antiqua. El patrimonio de la localidad con la mámoa de Chan da Arquiña, la torre medieval de Meira o la iglesia de San Martiño forman parte de las localizaciones de este spot, que aprovecha para poner en valor el desvío del Camino Portugués de Santiago que llega a la villa en transporte de ría.

“La obra logra subir la autoestima de los moañeses”, defiende Coral Ríos

Colaboraron en la grabación establecimientos como el restaurante Ovella Negra o el spa del Hotel Bienestar Moaña y el realizador reconoció que “fue un trabajo fácil de grabar porque Moaña es muy fácil de promocionar”, además de señalar que hasta leer el guión desconocía “la cantidad de eventos y alternativas culturales que tiene el pueblo que me vio crecer”.

La identidad gallega y marítima presente en todo el vídeo aspira a funcionar como un atractor de visitantes a la localidad. Este mismo verano se comprobará el tirón que tiene esta villa de las Rías Baixas.

