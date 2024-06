Augas Limpas pide no Pleno que rematen os verquidos contaminantes na costa

“Apoiarse en profesionais especialistas en saneamento, incluída a UTE e Augas de Galicia, para deseñar un plan de intervención desde unha perspectiva global sobre o saneamento municipal, valorando o impacto de todos os ramais do circuíto (enténdase parroquias) sobre o conxunto”. É o primeiro dos acordos que a Plataforma Augas Limpas Aldán/O Hío demanda nunha moción ao Pleno da Corporación de Cangas, que previsiviblemente será debatida na sesión do día 28, último vernres de mes. En consonancia co punto anterior, propón “decidir que intervencións poden executarse de inmediato (sobre as que non teña responsabilidade a UTE) por seren de baixo custo económico, de baixa complexidade técnica e que poden lograr unha diminución a curto prazo das infiltracións de pluviais”. Tamén “que se tome en consideración o censo de anomalías da rede de saneamento e xestión de pluviais” que a Plataforma representada por Claudio Lamosa “elaborou en coordinación coas asociacións veciñais de todas as aldeas afectadas”.

Noutros puntos pide “implementar as obras mediante a creación dunha brigada municipal ou a externalización da execución”, así como “captar recursos económicos de institucións provinciais, autonómicas, nacionais e europeas para avanzar nos obxectivos trazados no plan de intervención que necesiten de maior investimento económico”, así como “coordinarse eficazmente con Augas de Galicia”.

Asimesmo, reclaman “actualizar a ordenanza municipal sobre saneamento, de modo que se converta nunha ferramenta eficaz para paliar esta problemática”, e, ao ampatro do punto anterior, “realizar unha campaña de inspección das vivendas de Cangas para comprobar se son correctas as conexións das pluviais e fecais, incluídas fosas sépticas en activo e en desuso que poden provocar emisións”. Suxiren “apercibir, sen recargo económico, facilitando asesoramento e prazos para corrixir anomalías, e aplicar o lema “contaminar nunca pode saír gratis”. Avisan de que “nun estado democrático o incivismo de quen contamina a posta non pode prexudicar ao medio ambiente nin á veciñanza cumpridora”.

Avoga a Plataforma Augas Limpas por “concienciar á cidadanía sobre a gravidade do problema, da necesidade de investir recursos e do imprescindible que resulta a implicación persoal adoptando hábitos correctos nos fogares”. Tamén por crear “un selo municipal de calidade medioambiental para establecementos, empresas, dependencias públicas e vivendas que manifesten boas prácticas en relación co uso da auga e o saneamento”.