Últimas noticias hoy en directo de O Morrazo

Un joven de Bueu, en el mejor restaurante del mundo: “La cola para trabajar aquí es tan grande como la espera para una mesa”

En 2023 fue elegido como el mejor restaurante de Europa y el segundo del mundo. Este año ha completado el asalto a la cima y ha logrado la distinción como el mejor del mundo en la lista The World’s Best 50 Restaurants. Es el Disfrutar, en Barcelona, y entre su amplia plantilla hay un joven cocinero de Bueu: Yeray Álvarez Gallego. “Aún estamos medio en shock. Con la de millones de restaurantes que hay en el mundo y hemos conseguido ser el número 1. Creo que todavía no somos conscientes de lo qué significa”, contaba ayer en un descanso entre el servicio de mediodía y el la noche. Los últimos dos días han sido muy intensos: el miércoles después de cerrar por la noche la plantilla se fue a dormir unas horas y a las cinco de la madrugada estaban de nuevo en el restaurante para seguir en directo una gala que se celebraba en Las Vegas (Estados Unidos). A la alegría por el premio le siguió una celebración en el propio local, pero a las ocho y media de la mañana los fogones ya estaban de nuevo encendidos para los menús de ayer.