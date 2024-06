Al PP le extraña que el tripartito lo descarte para el presupuesto sin haberlo invitado a ninguna reunión

El grupo municipal del PP de Cangas muestra su extrañeza por las declaraciones de la concejala de Facenda, Xiana Abal, en las que da por sentado que los populares no van a apoyar el presupuesto que presente el Gobierno tripartito, y en consecuencia no invitan a sus representantes a las reuniones para buscar un consenso sobre el documento que sí negoció con Alternativa dos Veciños (AV). “Convido á concelleira a que nos diga cando o dixemos, donde o dixemos e a quen llo dixemos, porque nós non temos constancia de tal cousa”, señala la portavoz municipal del PP Dolores Hermelo, que achaca las palabras de la edila del BNG a un intento de “xustificar” la exclusión del grupo mayoritario de la Corporación canguesa.

Hermelo explica que en el PP recibieron el lunes un correo electrónico “co orzamento en dúas follas de Excel con datos de ingresos e gastos”, y que Xiana Abal contactó con ella para confirmar que les había llegado, así como para citarlos a una reunión de portavoces la próxima semana para tratar el asunto. Los populares echan en falta más documentación, y la responsable de la hacienda municipal reiteró que para acceder al expediente completo, el PP debe solicitarlo expresamente, en Secretaría en cumplimiento de la ley de protección de datos.

La concejala y también parlamentaria autonómica del Partido Popular reprocha a los gobernantes cangueses “que non se nos chamou para ningunha das xuntanzas, para saber que pensabamos ou non, e agora hai moita presa para aprobar o orzamento”. Dice que Xiana Abal ya ha dejado bien claro que “co PP non contan, dando por suposto cousas que nunca dixemos”. Y si es así, si no tienen intención alguna de negociar el documento, “como admiten que si fixeron co outro grupo da oposición e con outros actores implicados” y como creen que sería lo correcto, “poderían terse aforrado o correo”. “A nós déixanos moi claro que non ten interese en saber a nosa opinión, nin negocialo, dando por feito que votaremos non”, subraya Dolores Hermelo.

Su compañero Pío Millán incide en los mismos argumentos y añade algunas carencias del documento que les han remitido desde el Gobierno cangués. “Necesitamos saber que pasa co cadro de investimentos, coas bases de execución do orzamento ou coa conta xeral do ano pasado, que non nola deron e é fundamental para poder estudialo e valoralo”, reclama el portavoz de los populares en asuntos de finanzas, y advierte de que no les dará tiempo a hacerlo “dunha semana para outra” por simple conveniencia del tripartito. Con esta forma de actuar, el Ejecutivo local pretende “poñernos entre a espada e a parede”, sin margen de maniobra.

La intención de Xiana Abal es celebrar una junta de portavoces, la próxima semana, y exponer el presupuesto al público antes de someterlo a votación en un Pleno a celebrar a corto plazo.

