El Concello acepta pedir a la Diputación un cambio en el proyecto de A Roza para incluir aceras

Después de los momentos de tensión que se vivieron el lunes en el pleno de Bueu a cuenta de una moción sobre las aceras para el vial de A Roza, en la parroquia de Beluso, parece que las aguas ahora bajan más calmadas. A primera hora del martes desde la Alcaldía se pusieron en contacto con los portavoces vecinales, que acudieron ayer a entrevistarse con el alcalde, Félix Juncal. Una reunión “cordial” y en la que desde el Concello se mostraron dispuestos a apoyar la reivindicación vecinal para que el proyecto de la Diputación incluya la construcción de aceras.

En los próximos días se convocará una junta de portavoces con los representantes de los tres grupos políticos de la corporación y a la que se invitará a los representantes de los vecinos para que expongan sus argumentos y demandas. Juncal reconoció que hubo un cambio en el redactado de la moción con respecto al escrito original presentado por los vecinos, pero subrayó que se intentó mantener el espíritu de sus reivindicacones y “no hubo mala intención”. “Intenté aclarar cualquier cuestión que les hubiese podido molestar y manifesté mis disculpas en caso de que fuese necesario”, explicaba ayer.

Los vecinos aprovecharon para registrar ayer mismo un nuevo escrito en el que se incluyen como puntos de acuerdo para una próxima sesión el “cumplimiento del acuerdo plenario del 7 de octubre de 2009 referido a la dotación de aceras en el vial entre Beluso y A Roza” y la “modificación del proyecto presentado por el Concello de Bueu ante la Diputación, donde constará la dotación de aceras”.

Proyecto redactado por la Diputación

Juncal trasladó la disponibilidad del Concello a asumir esta petición, aunque también aprovechó para hacer una precisión. “El proyecto en cuestión no lo redactó el Concello, sino que fue elaborado por la Diputación”, subrayó.

La propuesta técnica que está a trámite ahora mismo se basa en el modelo de movilidad peatonal segura y no recoge la construcción de aceras como tal, sino una plataforma única, con una senda peatonal y espacios de “coexistencia” y preferencia para los peatones en los lugares en los que no exista el ancho suficiente. No obstante, los vecinos reclaman que la solución técnica incluya la construcción de aceras propiamente dichas en aras de una mayor seguridad.

Este posicionamiento a priori parece asumible, según el propio regidor municipal, y en las próximas fechas se convocará al resto de grupos de la corporación y a los vecinos para intentar consensuar la redacción del texto definitivo que se llevaría a un próximo pleno.

La moción que figuraba en el orden del día de la sesión plenaria del lunes se retiró debido a que los representantes vecinales entendían que no se ajustaba a sus peticiones y que “faltaba a la verdad”. Desde el bipartito BNG-PSOE y desde el PP estuvieron de acuerdo en dejarla fuera del debate para sentarse con los afectados en busca de un acuerdo.

