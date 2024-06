Limpeza de regos no Piñeiro.

Unha desas actividades que se facían antes para xuntar á veciñanza e mellorar a contorna foi rescatada pola Asociación de Veciñas e Veciños do Piñeiro. O sábado quedaron na fonte, traballaron e compartiron merenda no local social do Bacelar. Hai que manter as tradicións.

La cafetería del Centro Social, sala de juntas del tripartito

No sé si es por la proximidad al consistorio, por ahorrar desplazamientos o por sus precios populares, pero la cafetería del Centro Social de Cangas se ha convertido en punto habitual de encuentro de las responsables del gobierno municipal. Allí se les puede ver (casi) a diario departiendo con políticos, trabajadores o actores sociales, arreglando el mundo. Y no es mal hábito echar una mano en una actividad de concesión pública y que, incluso en estética, es una prolongación de la casa consistorial. En todo caso, también los hay en el tripartito que prefieren otras opciones, o al menos alternar.

El aire quema, pero el mar está que pela

Me cuentan que, a pesar del calor en tierra, el agua del mar está que pela, desde Agrelo hasta A Borna y de Mourisca a Rodeira, y son pocos los que se atreven a mojarse de rodillas para arriba. Aún así, aprovechen, que vienen cambios.

Apaguen la luz, please

Y recuerden que hoy es el Día Mundial del Medio Ambiente y que todos podemos hacer algo por cuidarlo. Despilfarrar no es la mejor opción.

